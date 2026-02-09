България

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

9 февруари 2026, 20:40
Източник: БТА

"Така като гледам, тази "високоморална общност", наречена ППДБ, изцяло подкрепя съществуването на тази шантава организация, нарекла себе си "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Това обяви лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Фейсбук, коментирайки последните разкрития за случая с шест жертви, свързани с хижа "Петрохан".

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

"Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това. Борислав Сандов. Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ППДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи", коментира Трифонов.

Според него отговорност носят още "Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ако кметът Васил Терзиев и гуруто на ДБ Саша Безуханова и други подобни не ги бяха спонсорирали, те просто нямаше да има "какво да ядат" на "Петрохан" и щяха да се приберат по родните си места".

Трифонов обвини и "Николай Денков. Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище "Космос" в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с "естествена психотерапия", въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца."

Слави Трифонов смята, че отговорност носи и "Бойко Рашков. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна "Национална агенция за контрол на защитените територии".

"Ако случайно основен спонсор на тази организация не беше кметът на ПП-ДБ Васил Терзиев, а Слави Трифонов, и подписът под разрешението не беше на Сандов, а, да речем, на Гроздан Караджов, сега новините им щяха да са пълни с моята физиономия", смята лидерът на "Има такъв народ".

"Но нещата са такива, аз не мога да променя това, но за радост има интернет, където свободно мога да показвам истината такава, каквато е", заключи Трифонов.

Всичко от днес

