България

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова

20 януари 2026, 14:07
Т ри области в момента са в грипна епидемия - Варна, Добрич и Бургас.

Най-висока е заболеваемостта в област Бургас, като там има значително повишение спрямо предишната седмица. Във Варна се отчита леко понижение, тоест противоепидемичните мерки са дали резултат. В област  Добрич се наблюдава леко повишение. Има още седем области в страната са на прага на грипна епидемия. Това заяви пред NOVA директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя подчерта, че със значително повишаване на заболеваемостта са областите Габрово и Ямбол. След тях се нареждат областите Русе, Смолян, Велико Търново и Благоевград.

"В същото време за София област няма повишение, но няма и намаление – броят болни се задържа почти на същото ниво", отчете професорът.

По думите ѝ области като Перник вече като че ли са преминали пика на грипа, който беше в последната работна седмица на 2025 година. "Сега там броят на болните трайно намалява. По същия начин има спад и в област Силистра", подчерта директорът на НЦЗПБ.

Средната заболеваемост за страната е 145 на 10 000 души на седмична база. Водещите по брой болни области са с нива между 220 и 250 на 10 000 души. Областите, които са на прага на грипна епидемия, са в диапазона от 170 до 200 на 10 000 души. 

Професор Христова отчете, че при децата от 0 до 4 години заболеваемостта е над 500 на 10 000 души. "В пъти по-висока е и при децата от 5 до 14 години – над 400 на 10 000 души", подчерта тя. 

Тя даде и съвети как да се предпазим от грипа: "Най-добрата профилактика за децата е поставянето на ваксини. Има два вида ваксини, които са одобрени за тях. Едната е инжекционната, която е и за възрастни – тя е подходяща за деца над 6 месеца. Другата е аерозолна - инхалаторна ваксина за деца над 2 години". 

Важно е, по думите ѝ, по възможност да се избягва събирането с много деца на едно място.

"Разбира се, ако детето посещава ясла, това е трудно. Но там е изключително важно да има много строг здравен филтър. Друго важно нещо е да подсилим най-малките - с достатъчно витамини и минерали, както и с пробиотици. Също така трябва да ги предпазим от настинки, защото охлаждането на организма, особено при минусови температури, го прави много по-податливи на вируси и бактерии", обясни проф. Христова. 

И беше категорична, че е препоръчително да не се самолекуваме при грип, защото рискът от усложнения е значително по-голям.

"Трябва да потърсим помощ от лекуващия лекар и след това да се изолираме вкъщи, за да не заразяваме други хора. Добре е да се направи повторна консултация след ден-два, за да се прецени ефектът от лечението и дали е необходимо да се включи нещо допълнително", посъветва професор Христова.

Източник: NOVA    
грип епидемия Ива Христова заболеваемост съвети прогнози
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
