Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

С лучаят „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната. Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

А случаят отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и „Възраждане“ поискаха изслушване на вътрешното министерство и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата.

Такова искане дойде и от АПС и „Величие“. Сред въпросите, на които все още няма отговор, са кога е регистрирана неправителствената организация на Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ.