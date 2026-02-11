България

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването

11 февруари 2026, 07:04
Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя
Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда
Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР
Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват
Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“
Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно
Приеха оставката на директора на детската болница в София
Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

С лучаят „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната. Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

А случаят отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и „Възраждане“ поискаха изслушване на вътрешното министерство и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата.

Такова искане дойде и от АПС и „Величие“. Сред въпросите, на които все още няма отговор, са кога е регистрирана неправителствената организация на Калушев, по време на чие управление и дали е проверявана дейността ѝ.

Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

България Преди 3 минути

Мъжете, открити мъртви в хижата, са гладували с дни, като са приемали само вода и чайове, за да пречистят телата си, сочат данни от аутопсията

Празник е! Имен ден имат...

Любопитно Преди 8 минути

На 11 февруари почитаме паметта на свещеномъченик Власий и на мъченик Георги Софийски Нови

.

Любопитно Преди 1 час

Въртящата се черна дупка е като батерия, способна да освободи огромни количества спинова енергия

Тръмп предупреди Иран с "нещо много крайно"

Свят Преди 9 часа

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач

Мистерия с изчезналата майка на известна водеща в САЩ

Свят Преди 9 часа

Въоръжено лице изглежда е манипулирало камерата на входа на дома ѝ

Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Свят Преди 10 часа

Оказва се, че най-голям брой удари са били съсредоточени в три зони

Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри

Свят Преди 10 часа

Медалите за Игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал

ЕП прие климатичната цел на ЕС за 2040 г.

Свят Преди 11 часа

Целта сега изисква окончателно одобрение от държавите членки

Осъдиха афганистанец за брутално изнасилване на дете в Англия

Свят Преди 11 часа

Първоначално полицията не разкри, че обвиняемият има статут на кандидат за убежище

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Свят Преди 12 часа

„Брюксел демонстрира опасна смесица от отказ да приеме реалността и илюзии за собствената си значимост“

Полша иска европейска заповед за арест на Жобро

Свят Преди 12 часа

Адвокатът на Жобро каза, че на бившия полски министър на правосъдието е било предоставено убежище в Унгария

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

България Преди 12 часа

Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година

Протест блокира парламента в Скопие

Свят Преди 13 часа

Искат депутатите да намалят собствените си привилегии и да предложат закон за повишаване на работническите заплати.

Съдът в Ловеч оправда бившия кмет Минчо Казанджиев

България Преди 13 часа

Оправдателна присъда получи и Тотка Симеонова

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

Свят Преди 14 часа

Има „основателни причини“ опозореният член на кралското семейство да бъде разследван и обвинен в длъжностно престъпление

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Любопитно Преди 15 часа

„Уилям винаги е имал добри отношения с родителите на Кейт, но особено с майка ѝ, Каръл“, разкри бивш кралски иконом на кралското семейство

