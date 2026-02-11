Бягащите черни дупки все пак са реални - ето какво знаем

М иналата година астрономите бяха очаровани от астероид, преминаващ през нашата Слънчева система отнякъде далеч отвъд. Той се движеше с около 68 километра в секунда, малко над два пъти по-бързо от скоростта на Земята около Слънцето.

Представете си, ако беше нещо много по-голямо и по-бързо: черна дупка, движеща се с около 3000 км в секунда. Нямаше да я видим да идва, докато интензивните ѝ гравитационни сили не започнат да се блъскат в орбитите на външните планети.

Това може да звучи малко нелепо, но през последната година се събраха няколко доказателства, които показват, че подобен посетител не е невъзможен. Астрономите са видели ясни признаци на бягащи свръхмасивни черни дупки, разкъсващи други галактики, и са открили доказателства, че вероятно има и по-малки, неоткриваеми бягащи черни дупки.

Бягащите черни дупки: теорията

Историята започва през 60-те години на миналия век, когато новозеландският математик Рой Кер намира решение на уравненията на общата теория на относителността на Айнщайн, което описва въртящите се черни дупки. Това води до две ключови открития за черните дупки.

Първо, „теоремата за липсата на коса“, която ни казва, че черните дупки могат да бъдат разграничени само по три свойства: тяхната маса, спин и електрически заряд.

За второто, трябва да помислим за известната формула на Айнщайн E = mc², която гласи, че енергията има маса. В случая на черна дупка, решението на Кер ни казва, че до 29% от масата на черната дупка може да бъде под формата на ротационна енергия.

Английският физик Роджър Пенроуз заключи преди 50 години, че тази ротационна енергия на черните дупки може да бъде освободена. Въртящата се черна дупка е като батерия, способна да освободи огромни количества спинова енергия.

Черната дупка може да съдържа около 100 пъти повече извличаема енергия от звезда със същата маса. Ако две черни дупки се слеят в една, голяма част от тази огромна енергия може да бъде освободена за няколко секунди.

Отне две десетилетия старателни суперкомпютърни изчисления, за да се разбере какво се случва, когато две въртящи се черни дупки се сблъскат и слеят, създавайки гравитационни вълни.

В зависимост от това как се въртят черните дупки, енергията на гравитационните вълни може да се освободи много по-силно в едната посока, отколкото в други – което кара черните дупки да се изстрелват като ракета в обратната посока.

Ако въртенето на двете сблъскващи се черни дупки е подравнено в правилната посока, крайната черна дупка може да бъде задвижвана от ракета до скорости от хиляди километри в секунда.

Учене от истински черни дупки

Всичко това беше теория, докато през 2015 г. обсерваториите за гравитационни вълни LIGO и Virgo не започнаха да откриват шумовете и чуруликанията на гравитационни вълни, излъчвани от двойки сблъскващи се черни дупки.

🚨: A rogue black hole has indeed been confirmed in the Milky Way.



It is moving alone, without any star, and was detected solely through its gravitational effects.



No danger to Earth, but proof that the galaxy contains far more of them than previously thought. 🌌 pic.twitter.com/EGVvTqJhGD — All day Astronomy (@forallcurious) January 23, 2026

Едно от най-вълнуващите открития е на „звънтенето“ на черни дупки: подобно на камертон звънене на новообразувани черни дупки, което ни разказва за тяхното въртене. Колкото по-бързо се въртят, толкова по-дълго звънят.

Все по-добри наблюдения на сливащи се черни дупки разкриха, че някои двойки черни дупки имат произволно ориентирани оси на въртене и че много от тях имат много голяма спинова енергия.

Всичко това предполагаше, че черните дупки, които се движат бягащи, са реална възможност. Движейки се с 1% от скоростта на светлината, техните траектории през пространството не биха следвали извитите орбити на звездите в галактиките, а по-скоро биха били почти прави.

Бягащи черни дупки, забелязани в дивата природа

Това ни довежда до последната стъпка в нашата последователност: самото откриване на бягащи черни дупки.

Трудно е да се търсят относително малки черни дупки, които се движат встрани. Но една черна дупка с маси от милион или милиард слънчеви маси ще създаде огромни смущения в звездите и газа около нея, докато пътува през галактиката.

Предполага се, че те ще оставят следи от звезди след себе си, образувайки се от междузвезден газ по същия начин, както следите от облаци се образуват след реактивен самолет. Звездите се образуват от колапсиращ газ и прах, привлечени от преминаващата черна дупка. Това е процес, който би продължил десетки милиони години, докато бягащата черна дупка пресича галактика.

През 2025 г. няколко статии показаха изображения на изненадващо прави ивици от звезди в галактики, като например изображението по-долу. Те изглеждат убедителни доказателства за съществуването на бягащи черни дупки.

Една статия, ръководена от астронома от Йейл Питер ван Докум, описва много далечна галактика, заснет от телескопа Джеймс Уеб, с изненадващо ярка инверсионна следа с дължина 200 000 светлинни години . Инверсионната следа показва ефектите на налягането, очаквани от гравитационното свиване на газ при преминаване на черна дупка: в този случай тя предполага черна дупка с маса 10 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето, движеща се с почти 1000 км/с.

Друг описва дълга, права инверсионна следа, пресичаща галактика, наречена NGC3627. Тази вероятно е причинена от черна дупка с маса около 2 милиона пъти по-голяма от масата на Слънцето, движеща се с 300 км/с. Нейната инверсионна следа е дълга около 25 000 светлинни години.

Ако тези изключително масивни „бегълци“ съществуват, тогава би трябвало да съществуват и техните по-малки братовчеди, защото наблюденията на гравитационните вълни показват, че някои от тях се събират с противоположни завъртания, необходими за създаване на мощни тласъци. Скоростите са достатъчно високи, за да могат да пътуват между галактиките.

Така че, бягащите черни дупки, разкъсващи се през и между галактиките, са нова съставка на нашата забележителна Вселена. Не е невъзможно такава да се появи в нашата Слънчева система, с потенциално катастрофални последици.

Не бива да губим съня си заради това откритие. Шансовете са нищожни. Това е просто още един начин, по който историята на нашата Вселена е станала малко по-богата и малко по-вълнуваща, отколкото е била преди.