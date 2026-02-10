Свят

Протест блокира парламента в Скопие

Искат депутатите да намалят собствените си привилегии и да предложат закон за повишаване на работническите заплати.

10 февруари 2026, 18:57
Протест блокира парламента в Скопие
Източник: EPA/БГНЕС

С викове „крадци“ няколко работника посрещнаха депутатите пред парламента в Скопие при обявената блокада от Съюза на синдикатите на Македония (ССМ). Протестиращите настояват за незабавно въвеждане на минимална заплата от 600 евро и увеличение на останалите възнаграждения с най-малко 10 000 денара. По думите им хората са на ръба на оцеляването и политиците трябва да чуят гласа на обществото.

„300 евро заплата-само да те събудят сутринта не си струва“, заяви участник в протеста. Други отправиха остри обвинения за корупция и разточителство, като посочиха покупки на луксозни автомобили и самолети.

Синдикат иска 1000 лв. минимална заплата от 2020 г.

Имаше и критики за слабото присъствие на протеста. „Да дойде Цеца да пее, щяха да се съберат“, коментира протестиращ.

Председателят на ССМ Слободан Трендафилов заяви, че по 21 работници на двата входа на парламента са достатъчни, за да блокират депутатите и да им попречат да получават пътни разходи. Той призова народните представители да намалят собствените си привилегии и да предложат закон за повишаване на работническите заплати.

„Добро утро на всички, освен на депутатите-защото две години блокират предложението на ССМ за увеличение на заплатите“, каза Трендафилов, като добави, че ще бъде поискана информация кои депутати ще получат между 100 и 200 евро пътни разходи за днешния ден.

ССМ обяви, че ако парламентът продължи да мълчи, синдикатът ще събере 10 000 подписа, за да внесе законодателни предложения за намаляване на възнагражденията на длъжностните лица и повишаване на заплатите. В четвъртък блокадите се преместват пред работодателските камари, а за 17 февруари е планирана блокада на сградата на правителството. Не се изключват нови улични протести и обща стачка в публичния сектор, както и - за първи път - в частния.

"Не сме търтеи", хиляди блокираха центъра на София

Минималната заплата в РС Македония е 24 379 денара (396 евро), а средната е около 1000 евро, докато депутатските заплати започват от 1828 евро. 

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Мистерията защо кучетата заравят костите си

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша иска европейска заповед за арест на Жобро

Полша иска европейска заповед за арест на Жобро

Свят Преди 28 минути

Адвокатът на Жобро каза, че на бившия полски министър на правосъдието е било предоставено убежище в Унгария

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

България Преди 54 минути

Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година

Приеха оставката на директора на детската болница в София

Приеха оставката на директора на детската болница в София

България Преди 2 часа

Министерството на здравеопазването категорично отхвърля внушенията за упражняван институционален натиск

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

Може ли бившият принц Андрю да свърши в затвора

Свят Преди 3 часа

Има „основателни причини“ опозореният член на кралското семейство да бъде разследван и обвинен в длъжностно престъпление

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Любопитно Преди 3 часа

„Уилям винаги е имал добри отношения с родителите на Кейт, но особено с майка ѝ, Каръл“, разкри бивш кралски иконом на кралското семейство

Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

България Преди 3 часа

Няколко часа по-късно е получено съобщение, че прегазеният е починал

Мъж уби пет души с чук и брадва в Украйна

Мъж уби пет души с чук и брадва в Украйна

Свят Преди 3 часа

Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен

Търсят свидетели - 79-годишен насилил над 89 деца

Търсят свидетели - 79-годишен насилил над 89 деца

Свят Преди 3 часа

Случаят се разглежда от прокуратурата в Гренобъл, Франция

Иран предупреди САЩ

Иран предупреди САЩ

Свят Преди 3 часа

От Америка зависи да реши да действа независимо от разрушителните натиск и влияния

Макрон: ЕС трябва да започне пряк диалог с Путин

Макрон: ЕС трябва да започне пряк диалог с Путин

Свят Преди 3 часа

Неотдавна съветникът по външна политика на Макрон Еманюел Бон посети Москва

Българин, опитал да убие бившата си жена в Германия с чук, ще лежи в български затвор

Българин, опитал да убие бившата си жена в Германия с чук, ще лежи в български затвор

България Преди 4 часа

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

"50 нюанса бежово": Какво каза критик за филма "Мелания"

"50 нюанса бежово": Какво каза критик за филма "Мелания"

Свят Преди 4 часа

"Близо два часа по-късно, единственото хубаво нещо, което мога да кажа за Мелания Тръмп с някаква сигурност, е, че има хубава коса", пише журналиста Кимбърли Бонд

„Майната ти, любов“ е най-гледаният български филм за уикенда

„Майната ти, любов“ е най-гледаният български филм за уикенда

Любопитно Преди 4 часа

Романтичният филм на режисьора Исидор Карадимов продължава прожекциите си в кината в цялата страна

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

България Преди 4 часа

Терзиев: В чий джоб отиват 4 млн. евро комисионна по договор?

Зловещата тайна на една от най-богатите династии за алкохол: Наследникът, който купи смъртта на дете, за да я нарисува

Зловещата тайна на една от най-богатите династии за алкохол: Наследникът, който купи смъртта на дете, за да я нарисува

Свят Преди 4 часа

По време на пътуване до Африка през 80-те години на XIX век Джеймсън купува 10-годишно момиче от търговец на роби и го предава на канибали, за да наблюдава как го убиват и изяждат

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон.

Неочакваната оставка на шефа на Банката на Франция поражда подозрения сред опонентите на Макрон

Свят Преди 4 часа

Напускането на гуверньора дава възможност на френския президент да обезпечи централната банка срещу евентуално правителство на крайната десница.

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Стилни щрихи в Нейно величество спалнята

Edna.bg

92 години от рождението на Татяна Лолова: Приятели и колеги честват актрисата с национално турне

Edna.bg

Гледай на живо: говорят главните действащи лица от ЦСКА – ЦСКА 1948

Gong.bg

ЦСКА - ЦСКА 1948 2:0 /репортаж/

Gong.bg

Какви символи и предмети, характерни за будизма, се виждат в хижа „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg