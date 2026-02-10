Протест блокира парламента в Скопие

С викове „крадци“ няколко работника посрещнаха депутатите пред парламента в Скопие при обявената блокада от Съюза на синдикатите на Македония (ССМ). Протестиращите настояват за незабавно въвеждане на минимална заплата от 600 евро и увеличение на останалите възнаграждения с най-малко 10 000 денара. По думите им хората са на ръба на оцеляването и политиците трябва да чуят гласа на обществото.

„300 евро заплата-само да те събудят сутринта не си струва“, заяви участник в протеста. Други отправиха остри обвинения за корупция и разточителство, като посочиха покупки на луксозни автомобили и самолети.

Имаше и критики за слабото присъствие на протеста. „Да дойде Цеца да пее, щяха да се съберат“, коментира протестиращ.

Председателят на ССМ Слободан Трендафилов заяви, че по 21 работници на двата входа на парламента са достатъчни, за да блокират депутатите и да им попречат да получават пътни разходи. Той призова народните представители да намалят собствените си привилегии и да предложат закон за повишаване на работническите заплати.

„Добро утро на всички, освен на депутатите-защото две години блокират предложението на ССМ за увеличение на заплатите“, каза Трендафилов, като добави, че ще бъде поискана информация кои депутати ще получат между 100 и 200 евро пътни разходи за днешния ден.

ССМ обяви, че ако парламентът продължи да мълчи, синдикатът ще събере 10 000 подписа, за да внесе законодателни предложения за намаляване на възнагражденията на длъжностните лица и повишаване на заплатите. В четвъртък блокадите се преместват пред работодателските камари, а за 17 февруари е планирана блокада на сградата на правителството. Не се изключват нови улични протести и обща стачка в публичния сектор, както и - за първи път - в частния.

Минималната заплата в РС Македония е 24 379 денара (396 евро), а средната е около 1000 евро, докато депутатските заплати започват от 1828 евро.