Тръмп предупреди Иран с "нещо много крайно"

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач

10 февруари 2026, 22:55
Източник: AP/БТА

С АЩ ще трябва да прибегнат до "нещо много крайно", ако не бъде постигната сделка с Иран, каза днес американският президент Доналд Тръмп в интервю за Канал 12 на израелската телевизия, предаде "Ройтерс".

"Или ще постигнем сделка, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно", заяви Тръмп.

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в Близкия изток, съобщи израелският телевизионен канал.

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната, отбелязва "Ройтерс".

