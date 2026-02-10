Свят

Полша иска европейска заповед за арест на Жобро

Адвокатът на Жобро каза, че на бившия полски министър на правосъдието е било предоставено убежище в Унгария

10 февруари 2026, 20:02
Полша иска европейска заповед за арест на Жобро
Източник: EPA/БГНЕС

П олската прокуратура е подала заявление за европейска заповед за арест на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, който се предполага, че се намира в Унгария, съобщи ДПА, цитирайки говорител на прокуратурата във Варшава.

Жобро беше министър на правосъдието на Полша от 2015 г. до 2023 г. в правителството, водено от националистическата партия "Право и справедливост" (ПиС).

Полша обвини Унгария в проруски политики

Бившият правосъден министър е разследван по подозрение в злоупотреба с власт и създаване на престъпна организация.

Той е обвинен, че е присвоил сумата от 35 млн. евро от фонд за подпомагане на жертви, включително за закупуване на израелския шпионски софтуер "Пегас".

През януари адвокатът на Жобро каза, че на бившия полски министър на правосъдието е било предоставено убежище в Унгария. От унгарска страна няма потвърждение за това.

Полша заплашва да блокира ЕС

Жобро заяви, че е преследван по политически причини от новото правителство в Полша.  

Европейската заповед за арест замества процедурите за екстрадиция между страните членки на ЕС.

През ноември миналата година полският парламент отне имунитета на Жобро като член на парламента, а миналата седмица съдебните власти в Полша издадоха и заповед за арест.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Збигнев Жобро Европейска заповед за арест Полша
Последвайте ни
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

България Преди 53 минути

Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година

Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

България Преди 1 час

Василев определи критиките към коалицията във връзка със случая „Петрохан“ като „гнусна атака“

Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

България Преди 2 часа

Той ще трябва да заплати и около 31 хил. евро

Приеха оставката на директора на детската болница в София

Приеха оставката на директора на детската болница в София

България Преди 2 часа

Министерството на здравеопазването категорично отхвърля внушенията за упражняван институционален натиск

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

Може ли бившият принц Андрю да свърши в затвора

Свят Преди 3 часа

Има „основателни причини“ опозореният член на кралското семейство да бъде разследван и обвинен в длъжностно престъпление

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Любопитно Преди 3 часа

„Уилям винаги е имал добри отношения с родителите на Кейт, но особено с майка ѝ, Каръл“, разкри бивш кралски иконом на кралското семейство

Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

България Преди 3 часа

Няколко часа по-късно е получено съобщение, че прегазеният е починал

Мъж уби пет души с чук и брадва в Украйна

Мъж уби пет души с чук и брадва в Украйна

Свят Преди 3 часа

Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен

Иран предупреди САЩ

Иран предупреди САЩ

Свят Преди 3 часа

От Америка зависи да реши да действа независимо от разрушителните натиск и влияния

Макрон: ЕС трябва да започне пряк диалог с Путин

Макрон: ЕС трябва да започне пряк диалог с Путин

Свят Преди 3 часа

Неотдавна съветникът по външна политика на Макрон Еманюел Бон посети Москва

Българин, опитал да убие бившата си жена в Германия с чук, ще лежи в български затвор

Българин, опитал да убие бившата си жена в Германия с чук, ще лежи в български затвор

България Преди 3 часа

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

"50 нюанса бежово": Какво каза критик за филма "Мелания"

"50 нюанса бежово": Какво каза критик за филма "Мелания"

Свят Преди 4 часа

"Близо два часа по-късно, единственото хубаво нещо, което мога да кажа за Мелания Тръмп с някаква сигурност, е, че има хубава коса", пише журналиста Кимбърли Бонд

„Майната ти, любов“ е най-гледаният български филм за уикенда

„Майната ти, любов“ е най-гледаният български филм за уикенда

Любопитно Преди 4 часа

Романтичният филм на режисьора Исидор Карадимов продължава прожекциите си в кината в цялата страна

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

България Преди 4 часа

Терзиев: В чий джоб отиват 4 млн. евро комисионна по договор?

Зловещата тайна на една от най-богатите династии за алкохол: Наследникът, който купи смъртта на дете, за да я нарисува

Зловещата тайна на една от най-богатите династии за алкохол: Наследникът, който купи смъртта на дете, за да я нарисува

Свят Преди 4 часа

По време на пътуване до Африка през 80-те години на XIX век Джеймсън купува 10-годишно момиче от търговец на роби и го предава на канибали, за да наблюдава как го убиват и изяждат

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон.

Неочакваната оставка на шефа на Банката на Франция поражда подозрения сред опонентите на Макрон

Свят Преди 4 часа

Напускането на гуверньора дава възможност на френския президент да обезпечи централната банка срещу евентуално правителство на крайната десница.

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Стилни щрихи в Нейно величество спалнята

Edna.bg

92 години от рождението на Татяна Лолова: Приятели и колеги честват актрисата с национално турне

Edna.bg

Гледай на живо: говорят главните действащи лица от ЦСКА – ЦСКА 1948

Gong.bg

ЦСКА - ЦСКА 1948 2:0 /репортаж/

Gong.bg

Какви символи и предмети, характерни за будизма, се виждат в хижа „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg