Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Р усия подготвя пролетна настъпателна операция в две направления в Украйна. Това съобщава "Велт".

Оттам се позовават на френски военен анализатор, който е проучил последната активност на руските артилерийски удари от бреговете на Днепър до Константиновка, предава "Фокус".

Оказва се, че най-голям брой удари са били съсредоточени в три зони: Покровск-Добропиле, Гуляйполе-Тернувате и Степногорск.

Според Клеман Молин ударите доказват, че през първата половина на 2026 г. Руската федерация планира да превземе два ключови града - Орехов и Доброполе.



По-специално той отбелязва Комишуваха, където са нанесени най-големият брой артилерийски удари от руските въоръжени сили. В Донецка област той определя района западно от Покровск и Константиновка като жизнено важен за Кремъл и "следващата руска цел".



Същевременно анализатори на DeepState съобщиха, че ситуацията за украинските войници в района на Покровск и Мирноград се влошава.

"Основната цел на Русия е Покровск"

Според техни данни Руската федерация увеличава натиска върху най-близките населени места. На този фон експертите отбелязват, че "последните битки за Покровск и Мирноград“ продължават.

Генералният щаб на Украйна обяви в понеделник, че украинската армия още държи северната част на Покровск, град с население от 60 000 души преди войната, и също така защитават по-малкия град Мирноград, който се намира наблизо.

Покровск е арена на ожесточени боеве от миналата година. Превземането му би отбелязало най-голямата военна победа на Русия, откакто тя превзе източния украински град Авдеевка в началото на 2024 г.

Украйна: Русия се насочва към тези градове

В края на миналата година Москва обяви, че е превзела Покровск, което Киев отрече.

7-ми корпус за бързо реагиране на Украйна, който отговаря за отбраната в района, посочи, че Русия "оказва натиск в района на Покровск и Мирноград", като използва "недостатъчната" украинска противовъздушна отбрана, нанасяйки удари с управляеми бомби и флангови атаки с голямата си жива сила.

От DeepState поясняват, че руската пехота се придвижва в северната част на Покровск и се опитва да настъпи по-нататък към близкото село Гришине, голяма част от Мирноград също е под руски контрол, а настоящите боеве изглеждат като "последни битки" за двата града.