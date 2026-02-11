Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

Ужасът "Петрохан - Околчица": Чакат се натривките, за да се разбере кой е стрелецът

Т емата за тока влиза в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание.

Депутатите ще изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, председателя на КЕВР Пламен Младеновски и представители на електроразпределителните дружества.

Причината за изслушването са множество постъпили жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия.

Миналата седмица енергийният министър заяви, че ресорното ведомство и КЕВР започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества. Консумацията за януари спрямо декември е повишена между 15 и 30% отчете тогава Станков.

"Ще бъде разгледан всеки случай по отделно, ще обърнем специално внимание дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период, а не както беше през 2013 г., когато бяха включени два месеца в една сметка. Ще влезем много внимателно и в качеството, дали домакинството е получило ток със съответното качество. И повярвайте ми ще приложим цялата строгост на закона както за законодателството, за което отговаря КЕВР, така и законодателството за което отговаря Министерството на енергетиката, за да накажем всички нарушения ако бъдат установени такива", каза той.