Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

Разследването по случая продължава

10 февруари 2026, 17:32
С ледите от пожар по хижа „Петрохан” се виждат на кадри отвисоко, заснети от NOVA

На вчерашния брифинг на МВР и прокуратурата бяха показани видеокадри от двора на хижата.

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

Според властите на тях се вижда как мъжете там се сбогуват, както и как тримата, чиито тела бяха намерени на следващия ден пред входа на сградата, подпалват хижата.

В нея бяха намерени и две изгорели кучета.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

Основната версия на разследването е за убийство и последвало самоубийство.

Мъжете са простреляни в главите от близо, като са открити 4 гилзи, а край тях са намерени два пистолета и пушка, всичките законно притежавани.

пожар Хижа Петрохан убийство самоубийство
Как изглежда хижа „Петрохан" след пожара

Как изглежда хижа „Петрохан" след пожара

Всичко от днес

