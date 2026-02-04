България

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

4 февруари 2026, 07:22
П родължава разследването на мистериозното убийство край хижа „Петрохан”. След като от полицията потвърдиха за намерени три тела с огнестрелни рани, предстои експертизи да доказват вида на оръжието, както и дали става въпрос за убийство и последвало самоубийство.

Работи се по всички версии.

Разследващите откриха и данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата.

Тримата убити не са криминално проявени, а откритите оръжия са законно притежавани.

Пред NOVA криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев допусна, че пожарът е предизвикан нарочно, за да бъдат унищожени записите от видеокамерите в района на хижата. По думите му дейността на неправителствената организация, стопанисвала постройката, не е била съвсем законна.

„Това е една група, която е обединена от една обща цел – да опазват природата и да сътрудничат на екологичните организации. Нищо чудно всъщност основният мотив да е скрита дейност, която е прикривала тези добри и хуманни каузи, за които те са били регистрирани като НПО”, каза доц. Стойчев.

Петрохан убийство
