Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри

Медалите за Игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал

10 февруари 2026, 21:18
Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри
Източник: EPA/БГНЕС

О рганизационният комитет на Олимпийските игри в Милано-Кортина ще коригира дефектите в медалите, каза на пресконференция Лука Касаса, директор „Комуникации“ на Игрите.

„Искам да изясня въпроса относно медалите - ограничен брой от тях имаха проблеми. Организационният комитет незабавно започна разследване с монетния двор, който произвежда медалите. Предприемаме стъпки за коригирането им. Спортистите трябва да се свържат с нас, ако медалите им са счупени, те могат да ги върнат и ние ще ги поправим“, добави той.

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Медалите за Игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал, получен от отпадъци, произведени от Италианския институт по монетен двор и полиграфия.

Няколко от медалистите на състезанията се оплакаха от лошото качество на отличията. Една от първите, която даде публичност на проблема, беше шампионката в спускането Брийзи Джонсън (САЩ).

"Медалът изглежда така, сякаш е отишъл на война и обратно"

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна  от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея,

Източник: БТА, Ива Кръстева    
