Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права

11 февруари 2026, 07:27
Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват

Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

Приеха оставката на директора на детската болница в София

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

С офийският градски съд /СГС/ ще заседава по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев, който беше открит мъртъв в автомобила си по пътя за хижа "Алеко“ през 2024 година.

Подсъдими по делото са съпругата на Пеев – Габриела Славова, както и нейната майка – Красимира Трифонова.

Пейо Пеев и Габриела имат общо дете. 

В Края на януари 2024 г. градският съд пусна Славова под домашен арест, а майка ѝ Красимира Трифонова беше оставена зад решетките.

Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права.

