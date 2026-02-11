Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

С офийският градски съд /СГС/ ще заседава по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев, който беше открит мъртъв в автомобила си по пътя за хижа "Алеко“ през 2024 година.
Подсъдими по делото са съпругата на Пеев – Габриела Славова, както и нейната майка – Красимира Трифонова.
Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.
В Края на януари 2024 г. градският съд пусна Славова под домашен арест, а майка ѝ Красимира Трифонова беше оставена зад решетките.
Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права.