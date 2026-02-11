България

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

„В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, казва психологът Христо Монов

11 февруари 2026, 08:17
П сихологът Христо Монов коментира бруталния случай „Петрохан“- „Околчина“, при който бяха намерени три тела в хижа и още три в кемпер. От МВР потвърдиха за случая в хижата, че става дума за две убийства и самоубийство.

„Данните не показват увеличение на суицидните наклонности. Друг е въпросът, че по различни канали, особено сред по-младите, е нещо като тенденция да заплашват с подобни намерения своите родители, близки и познати, с цел да извлекат от това някакво преимущество – емоционално или чисто материално“, казва експертът, цитиран от Агенция „Фокус“. 

Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си.

„Най-вече това е пълно скъсване на връзката с близките, с околните, излизане от реалния свят и изпадане в собствен такъв. Това най-често е характерно при депресивни състояния, които за съжаление също зачестяват и при по-младите у нас“, подчерта специалистът.

По думите на психолога култовите самоубийства не са характерни за българската култура, тъй като са много далеч както от народопсихологията на българина, така и религията по принцип.

„Не прави чест на нито един човек, особено било то психолог или психиатър, който коментира този случай, освен ако не е свързан със службите и прави услуга на службите с цел разплитане на това престъпление“, заяви Монов по повод случая „Петрохан“ и добави, че не е запознат с него.

„В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство в смисъла на отклонение от традиционната за определен народ религия и култура. Това се получава, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, заключи той.

