Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

Василев определи критиките към коалицията във връзка със случая „Петрохан“ като „гнусна атака“

10 февруари 2026, 19:26
„Този потресаващ случай, условно наречен „Петрохан“, и шестимата убити и самоубити явно много лошо се отразяват на едни от главните виновници - ПП-ДБ. И те, ПП-ДБ, като изплашен и паникьосан човек, започват да предприемат панически действия“.

Това обяви във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

Според него „Божидар Божанов от ДБ започна да предлага промени в закона за НПО-тата - да има по-голям контрол. При положение, че тяхната партия е с най-голям брой НПО-та. Те почти всички са излезли от разни НПО организации, получават пари през НПО-та, дават държавни пари на същите НПО-та и сега се сетили, че няма контрол. И това, при положение, че техният министър Сандов е подписал разрешителното на това НПО, дето уби вече шест човека и има разследване за педофилия. При положение, че техният кмет Васил Терзиев и основателката на партията им Саша Безуханова са основните спонсори на зловещото петроханско НПО“, обяви Трифонов.

„Същите тези предлагат забрана за имена на НПО-та, имитиращи държавни агенции и служби. А разрешението те да се нарекат и да се впишат като „държавна агенция“ става, когато Надежда Йорданова е техен министър на правосъдието, под чиято шапка е Агенцията по вписванията“, подчерта Трифонов.

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

„Ами инициативата на Атанас Атанасов? Атанас Атанасов се е засилил да свиква комисии, пред които ДАНС и МВР да докладват за случая „Петрохан“. И това при положение, че техният министър Бойко Рашков закрива РПУ - Годеч, нарежда изтеглянето на „Гранична полиция“ от района и така осигурява пълна липса на контрол върху петроханската секта“, продължи Трифонов.

„И сега ПП-ДБ с нетърпение очаква президентът Йотова да назначи за служебен министър-председател бившия председател на тяхната парламентарна група и един от основателите на „Да, България“ Андрей Гюров. Така, те дълбоко ще си отдъхнат, защото той ще замете всичко под килима, ще прекрати всички евентуални разследвания срещу тях, ще им помогне за изборите и всичко ще се потули. Така, те отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са!“, заключи Трифонов.

По-рано днес съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев определи критиките към коалицията във връзка със случая „Петрохан“ като „гнусна атака“.

„Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността ѝ. Васил Терзиев е дарявал на няколкостотин различни каузи, не вярвам това да е някакъв проблем. Това, което виждаме в момента, е абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата. Има подадени сигнали. Ако има някакви нередности, имало е две години да се направят разследвания“, коментира Василев.

А от ПП-ДБ обявиха, че внасят искане за промяна в Търговския закон, с която да се забрани вписването на НПО в имена, които приличат на държавни.

