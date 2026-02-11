Свят

Първи арест по случая с отвличане, който разтърсва САЩ

Един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона

11 февруари 2026, 08:58
Кадри от камерата на звънеца на вратата на Нанси Гътри показват маскиран мъж в нощта на изчезването ѝ   
Източник: БТА/AP

Един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона, по случая с отвличането на Нанси Гътри – майка на известната тв водеща Савана Гътри, съобщава Си Ен Ен (CNN). Медията уточнява, че Рио Рико се намира на около 60 мили (96,5 километра) южно от Тусон, близо до границата с Мексико.

Въпреки развитията, властите все още не са успели да открият майката на водещата на предаването „Today“, съобщи източник от правоохранителните органи.

Органите на реда са задържали лице за разпит, което е било спряно при пътна проверка на един час път с кола южно от Тусон, по границата на САЩ с Мексико. Задържането се основава на следствени насоки, но на лицето не са повдигнати обвинения, каза източник от полицият. Не е ясно дали това лице е същият човек, заснет на кадрите от видеонаблюдение, публикувани от ФБР по-рано във вторник.

„Лица, представляващи интерес“

Отделно директорът на ФБР Каш Пател заяви, че агенцията разглежда „лица, представляващи интерес“ по случая. Той не уточни кои може да са под подозрение, но каза, че властите преминават през процес на елиминиране.

Къде е Нанси Гътри? Бруталното отвличане и разследването, което цяла Америка следи, в кадри
13 снимки
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ

Изпълнява се и заповед за претърсване на дом в Рио Рико. Пътят, на който се извършва претърсването, е затворен. Жена на мястото в Рио Рико каза пред CNN, че нейният дом се претърсва. Тя заяви, че властите разследват нейния зет, за когото каза, че е бил задържан, но „той няма нищо общо (със случая)“. Властите също така претърсват автомобил в Рио Рико.

Кадри от камера на входната врата

По-рано във вторник (10 февруари) ФБР публикува кадри от камера на звънеца пред входната врата на Гътри, заснети в нощта, в която тя е изчезнала, на които се вижда маскирано, въоръжено лице. Инженери от Google, която притежава производителя на камерите за звънци Nest, са успели да възстановят данните няколко дни след отвличането.

Заместник-шерифи също така са обходили квартала на Ани Гътри, дъщеря на Нанси Гътри, във вторник. Служители са чукали на вратите, като са питали жителите дали могат да огледат техните имоти. Нанси Гътри е била в дома на Ани за вечеря в нощта преди да бъде обявена за изчезнала.

Източник: CNN    
отвличане Нанси Гътри арест заповед за претърсване Рио Рико Аризона ФБР разследване Савана Гътри видеонаблюдение граница САЩ Мексико
