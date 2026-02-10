Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Г ерманското автомобилно лоби отправи остри критики към Брюксел, обвинявайки Европейския съюз, че не осъзнава сериозността на кризата в автомобилната индустрия и не предприема адекватни действия.

Представяйки проучване, според което близо три четвърти от германските автомобилни компании планират да отложат или отменят инвестиции на вътрешния пазар, председателят на браншовата организация VDA Хилдегард Мюлер заяви, че ЕС е в състояние на отрицание на реалността.

Германската авто индустрията може да се срине

„Твърде често Брюксел демонстрира опасна смесица от отказ да приеме реалността и илюзии за собствената си значимост. Реалността обаче неизменно ни застига“, каза тя на пресконференция.

Автомобилната индустрия в Европа изпитваше сериозни затруднения още преди американският президент Доналд Тръмп да наложи мита върху вноса на автомобили в САЩ миналата година. Производителите инвестираха милиарди евро в електромобили, докато се сблъскваха със слабо търсене и ожесточена конкуренция от китайски компании като BYD.

„Фолксваген“, „Мерцедес-Бенц“ и Бе Ем Ве бяха засегнати от продължителен спад на продажбите в Китай, а френската група „Стелантис“, която притежава марките „Джип“ и „Фиат“, обяви миналата седмица загуби в размер на 22 млрд. евро.

По думите на Мюлер обещанията за облекчаване на бюрокрацията за автомобилните производители не са били изпълнени. Тя определи неотдавнашното колебливо смекчаване на забраната за продажба на нови автомобили с бензинови двигатели след 2035 г. като „празни думи“ по отношение на дерегулацията.

Шефът на Renault към Европа: Подкрепете автоиндустрията

„Урсула фон дер Лайен обеща в началото на втория си мандат да намали бюрокрацията. През 2025 г. Европейският съюз въведе повече регулации, отколкото във всеки момент от последните 15 години – по четири закона на ден. Ние не успяваме да ги прилагаме“, допълни тя.

В отговор на въпрос за инициативата на ЕС за засилване на индустриалното производство в рамките на стратегията „Произведено в Европа“, лансирана от еврокомисаря по индустрията Стефан Сежурне и подкрепена от над 1000 изпълнителни директори и бизнес лидери, Мюлер предупреди, че подобни планове рискуват да наложат допълнителна бюрократична тежест върху автомобилния сектор и да навредят на износа.

Колко е тежко положението с колите в Европа?

„Нашите вериги за доставки са тясно преплетени на международно ниво. Изолирането ни от останалия свят крие и опасност други държави да предприемат ответни мерки“, подчерта Мюлер.