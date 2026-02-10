Свят

Мистерия с изчезналата майка на известна водеща в САЩ

Въоръжено лице изглежда е манипулирало камерата на входа на дома ѝ

10 февруари 2026, 22:30
Мистерия с изчезналата майка на известна водеща в САЩ
Източник: iStock

К адри показват „въоръжено лице, което изглежда е манипулирало камерата на входната врата на Нанси Гътри в сутринта на нейното изчезване“, според публикация в профила на директора на ФБР Каш Пател в X.

„През последните осем дни ФБР и шерифският отдел на окръг Пима работят в тясно сътрудничество с нашите партньори от частния сектор, за да продължат да възстановяват всякакви изображения или видеозаписи от дома на Нанси Гътри, които може да са били загубени, повредени или недостъпни поради различни фактори - включително премахването на записващи устройства. Видеото е възстановено от остатъчни данни“, пише Пател, цитиран от Си Ен Ен.

Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

На кадрите се вижда мъж със скиорска маска и кожени ръкавици.

Припомняме, че Нанси Гътри, 84-годишната майка на известната водеща от Ен Би Си, Савана Гътри, изчезна мистериозно от дома си в Аризона преди седмица.

Източник: CNN    
Нанси Гътри Изчезване ФБР
Последвайте ни
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Аларма за жестока криза бие от Германия автоиндустрията

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп предупреди Иран с "нещо много крайно"

Тръмп предупреди Иран с "нещо много крайно"

Свят Преди 48 минути

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач

Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри

Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри

Свят Преди 2 часа

Медалите за Игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

България Преди 4 часа

Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година

Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

България Преди 4 часа

Василев определи критиките към коалицията във връзка със случая „Петрохан“ като „гнусна атака“

Протест блокира парламента в Скопие

Протест блокира парламента в Скопие

Свят Преди 4 часа

Искат депутатите да намалят собствените си привилегии и да предложат закон за повишаване на работническите заплати.

Съдът в Ловеч оправда бившия кмет Минчо Казанджиев

Съдът в Ловеч оправда бившия кмет Минчо Казанджиев

България Преди 5 часа

Оправдателна присъда получи и Тотка Симеонова

Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

България Преди 5 часа

Той ще трябва да заплати и около 31 хил. евро

Приеха оставката на директора на детската болница в София

Приеха оставката на директора на детската болница в София

България Преди 6 часа

Министерството на здравеопазването категорично отхвърля внушенията за упражняван институционален натиск

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

Как изглежда хижа „Петрохан” след пожара

България Преди 6 часа

Разследването по случая продължава

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

Може ли бившият принц Андрю да свърши в затвора

Свят Преди 6 часа

Има „основателни причини“ опозореният член на кралското семейство да бъде разследван и обвинен в длъжностно престъпление

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Любопитно Преди 6 часа

„Уилям винаги е имал добри отношения с родителите на Кейт, но особено с майка ѝ, Каръл“, разкри бивш кралски иконом на кралското семейство

Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

България Преди 6 часа

Няколко часа по-късно е получено съобщение, че прегазеният е починал

Мъж уби пет души с чук и брадва в Украйна

Мъж уби пет души с чук и брадва в Украйна

Свят Преди 6 часа

Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен

"Уау, сериозно ли?": Марго Роби разкри за обиден подарък от колега актьор

"Уау, сериозно ли?": Марго Роби разкри за обиден подарък от колега актьор

Любопитно Преди 6 часа

Марго Роби разкрива, че в началото на кариерата си е получила обиден и непоискан подарък от колега актьор – книга, която ѝ намеквала, че трябва да яде по-малко и да отслабне

Търсят свидетели - 79-годишен насилил над 89 деца

Търсят свидетели - 79-годишен насилил над 89 деца

Свят Преди 6 часа

Случаят се разглежда от прокуратурата в Гренобъл, Франция

Иран предупреди САЩ

Иран предупреди САЩ

Свят Преди 7 часа

От Америка зависи да реши да действа независимо от разрушителните натиск и влияния

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Стилни щрихи в Нейно величество спалнята

Edna.bg

92 години от рождението на Татяна Лолова: Приятели и колеги честват актрисата с национално турне

Edna.bg

Извънредна среща в Реал Мадрид, капитанът недоволен, че не играе

Gong.bg

Премиър лийг токшоу (10.02.2026)

Gong.bg

Какви символи и предмети, характерни за будизма, се виждат в хижа „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg