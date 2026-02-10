Мистерия с изчезналата майка на известна водеща в САЩ

К адри показват „въоръжено лице, което изглежда е манипулирало камерата на входната врата на Нанси Гътри в сутринта на нейното изчезване“, според публикация в профила на директора на ФБР Каш Пател в X.

„През последните осем дни ФБР и шерифският отдел на окръг Пима работят в тясно сътрудничество с нашите партньори от частния сектор, за да продължат да възстановяват всякакви изображения или видеозаписи от дома на Нанси Гътри, които може да са били загубени, повредени или недостъпни поради различни фактори - включително премахването на записващи устройства. Видеото е възстановено от остатъчни данни“, пише Пател, цитиран от Си Ен Ен.

Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

На кадрите се вижда мъж със скиорска маска и кожени ръкавици.

Припомняме, че Нанси Гътри, 84-годишната майка на известната водеща от Ен Би Си, Савана Гътри, изчезна мистериозно от дома си в Аризона преди седмица.