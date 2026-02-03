България

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

Тримата мъртви мъже не са били криминално проявени

3 февруари 2026, 15:10
НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря
Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut
България в досиетата

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“
Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?
В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?
Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха
Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Д анните за намерените три тела в хижа "Петрохан" все още са  оскъдни. На място бяха открити трима мъже с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали става дума за убийство или самоубийство, чакат се аутопсия и експертизи.

Това заяви на брифинг главен комисар Захари Васков на мястото на престъплението край село Гинци.

Полицията работи по всички версии. Има допълнителни лица, които се издирват и са свързани с неправителствена организация.

"Те не са криминално проявени. Конкретни имена няма да посоча", каза Васков.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

Тримата мъже, чиито тела бяха открити в полуизгорялата хижа, не са били криминално проявени. Относно дейността на неправителствената организация - през 2022 г. има сключено споразумение с МОСВ за опазване на природата в района. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията, посочи комисари Васков.

За въпросната НПО от провежданите мероприятия е установено, че има мотиви на секта, затворено общество, поясни той. 

Директорът на ОДМВР-София главен комисар Тихомир Ценов заяви, че още се правят огледи. Той поясни, че няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, свързан с каквато и да е незаконна дейност тази НПО.

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали е убийство

"Работим по всички версии. От тази НПО хората са с чисто криминално досие", подчерта Ценов.

"Проверяваме дали лицата са живеели в латиноамериканска държава и са се върнали от няколко години у нас. Преди време е имало посещение от служители на горското стопанство, които са очертали границите на закупения от НПО имот", каза Ценов.

"Законно притежавани са намерените при телата оръжия", добави той.

Източник: БГНЕС    
Петрохан Огнестрелни рани НПО Секта
Последвайте ни
Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

Краят на една ера: Европа започва да обръща гръб на САЩ

Краят на една ера: Европа започва да обръща гръб на САЩ

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
6 котешки филма, които трябва да гледате

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

За по-добро здраве, енергия и дълголетие: 7 храни, които не бива да подценявате

Любопитно Преди 21 минути

Някои често срещани съставки могат да имат силно положително въздействие върху здравето ни

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Свят Преди 49 минути

Ъп е преживявала множество епизоди на т.нар. дисоциативна фуга – рядко психологическо състояние, характеризиращо се с внезапна амнезия и загуба на самоличност

ДНК експертиза на костите, открити в къщата в Черни Вит

ДНК експертиза на костите, открити в къщата в Черни Вит

България Преди 1 час

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж

,

"Умни" камери: Как Гърция иска да дисциплинира шофьорите

Свят Преди 1 час

Гърция въвежда специални мерки, за да намали жертвите по пътя

Жени плащат десетки хиляди долари за мазнини от починал донор

Жени плащат десетки хиляди долари за мазнини от починал донор

Свят Преди 1 час

Стерилизиран и лишен от ДНК на донора, филърът „запазва естествената 3D структура тип пчелна пита на адипоцитите, за да осигури незабавен обем на мястото на приложение

Тръмп планира официална визита в Гърция

Тръмп планира официална визита в Гърция

Свят Преди 1 час

Това заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

Любопитно Преди 2 часа

Ърл Спенсър сложи край на 13-годишния си брак с Карън Спенсър

Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

Свят Преди 2 часа

Шериф потвърди, че на мястото на произшествието са открити „обезпокоителни обстоятелства“, които карат полицията да разглежда случая като „местопрестъпление“

Как светът се изправи пред воден банкрут

Как светът се изправи пред воден банкрут

Свят Преди 2 часа

Експерти предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки за справянето със задълбочаващата се криза, последствията ще бъдат апокалиптични

Илон Мъск

Руската телевизия заплаши Илон Мъск с ядрен удар

Свят Преди 3 часа

Сръбската полиция откри рекордно количество марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Сръбската полиция откри рекордно количество марихуана в склад на фирма, свързана с Вучич

Свят Преди 3 часа

По време на операцията са открити още четири автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой

ВАС отмени по-високите цени за паркиране в синята зона на Бургас

ВАС отмени по-високите цени за паркиране в синята зона на Бургас

България Преди 3 часа

Решението е окончателно

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

Свят Преди 3 часа

Името на Путин е споменато близо 1000 пъти в документи, публикувани в петък, 30 януари, и има почти 10 000 препратки към Москва

Разкриха причината за смъртта на Алекс Прети

Разкриха причината за смъртта на Алекс Прети

Свят Преди 3 часа

В доклада на съдебния лекар също се отбелязва, че Прети е бил „прострелян от служител(и) на правоохранителните органи“. В доклада не са посочени други „значими състояния“, които биха могли да са допринесли за смъртта му

,

Банкови такси в България: Защо продължават да растат и как да ги избегнем?

България Преди 4 часа

Колко ни струва откриване на сметка и теглене на пари

<p>13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си</p>

"Свръхчовешки" подвиг: 13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си

Свят Преди 4 часа

47-годишната майка на момчето, другият ѝ син, на 12 години, и дъщеря ѝ, на осем години, се държали за падълборд на около 14 км навътре в морето

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Двуметрова фигура на Роналдо краси дома на Диляна Попова

Edna.bg

Ая Минкова стана майка, кръсти бебето – Симеон

Edna.bg

Топ 10 на зимните трансфери

Gong.bg

Как Обед от Аляска се озова в Мадрид и испанския футбол

Gong.bg

Случаят "Петрохан": Разследват организация с елементи на секта, има данни за замесени деца

Nova.bg

Президентът кани четири формации на консултации в сряда

Nova.bg