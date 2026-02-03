Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

Д анните за намерените три тела в хижа "Петрохан" все още са оскъдни. На място бяха открити трима мъже с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали става дума за убийство или самоубийство, чакат се аутопсия и експертизи.

Това заяви на брифинг главен комисар Захари Васков на мястото на престъплението край село Гинци.

Полицията работи по всички версии. Има допълнителни лица, които се издирват и са свързани с неправителствена организация.

"Те не са криминално проявени. Конкретни имена няма да посоча", каза Васков.

Тримата мъже, чиито тела бяха открити в полуизгорялата хижа, не са били криминално проявени. Относно дейността на неправителствената организация - през 2022 г. има сключено споразумение с МОСВ за опазване на природата в района. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията, посочи комисари Васков.

За въпросната НПО от провежданите мероприятия е установено, че има мотиви на секта, затворено общество, поясни той.

Директорът на ОДМВР-София главен комисар Тихомир Ценов заяви, че още се правят огледи. Той поясни, че няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, свързан с каквато и да е незаконна дейност тази НПО.

"Работим по всички версии. От тази НПО хората са с чисто криминално досие", подчерта Ценов.

"Проверяваме дали лицата са живеели в латиноамериканска държава и са се върнали от няколко години у нас. Преди време е имало посещение от служители на горското стопанство, които са очертали границите на закупения от НПО имот", каза Ценов.

"Законно притежавани са намерените при телата оръжия", добави той.