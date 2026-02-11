България

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания

11 февруари 2026, 08:24
Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя
Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда
Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?
Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР
Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват

Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват
Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“

Слави Трифонов обяви ПП-ДБ за „секта“ заради „Петрохан“
Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно
Приеха оставката на директора на детската болница в София

Приеха оставката на директора на детската болница в София

З апочна монтирането на ограничителни колчета в участъка между селата Телиш и Радомирци, където в края на март през 2025 г. при тежка катастрофа загина 12-годишната Сияна. На същото място, на 28 януари тази година, при сблъсък с тир живота си загуби 58-годишният лекар-анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Три смъртни случая от януари до март на пътя, където загина Сияна

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания.

„От вчера в участъка от 129-и до 131-и километър започна монтаж на гъвкави ограничители и водачите няма да могат да предприемат изпреварвания. Ще има напречна шумна маркировка, непрекъснати бели линии с една червена в средата. В рамките на няколко дни ще завършим целия участък. Ще има обезопасяваща ограничителна система – мантинела, която да предпазва извън пътното платно”, обясни в ефира на „Здравей, България” инженер Венцислав Ангелов от АПИ.

Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна

По думите му основен ремонт на целия участък се очаква в рамките на няколко месеца, като той ще започне от началото на главен път I-3 до Луковит, което е около 70-80 км.

„Тези частични ремонтни дейности ни удовлетворяват донякъде, но ще продължаваме да искаме и да чакаме основен ремонт. Пътят е строен през 80-те години на миналия век. Освен това шофьорите не спазват никакви ограничения и маркировки”, смята кметът на Телиш Нели Дакова.

Източник: NOVA    
ограничителни колчета Сияна Червен бряг кмет катастрофа път
Крум Зарков е новият председател на БСП
