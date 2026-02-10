Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Р азследването на смъртта на шестима души в районите на Петрохан и Околчица продължава, но обществото все още не получава достатъчно яснота, за да спрат съмненията и спекулациите. Това коментира криминалният репортер на NOVA Иван Кънчев, който от първия ден следи случая и присъства на първия подробен брифинг на властите.

На него стана ясно, че камери, монтирани на самата хижа, са унищожени при пожар, но записи от външен охранителен периметър показват как трима от загиналите напускат района, а по-късно същата вечер хижата е подпалена.

По данни на прокуратурата и полицията, по оръжията е открита ДНК само на тримата, намерени в Петрохан, без следи от външна намеса. Анализ показват че раните са на места, които позволяват да бъдат нанесени собственоръчно. Въпреки това 15-годишното момче, открито мъртво край Околчица с две огнестрелни рани - поражда сериозни въпроси, включително за т.нар. „контролен изстрел“.

"Разпитани са десетки свидетели, включително близки на загиналите. По техни думи в последните месеци в групата е имало силна психическа нестабилност, а идеята, че „смъртта е изход“, е била обсъждана многократно", според Кънчев. Установени са и религиозни практики, свързвани с течение на тибетския будизъм, които са били задължителни за всички членове. Към момента полицията не издирва други заподозрени извън шестимата.

В социалните мрежи обаче полемиката е ожесточена - от твърдения за секта и групово самоубийство до версии за хладнокръвно убийство и прикриване на истина. Появиха се и съмнения, че разпространените видеозаписи са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект. „Иска ми се да вярвам, че тези кадри са истински“, казва Иван Кънчев, като допълва, че подобна манипулация би могла сравнително лесно да бъде установена с експертиза.

Друг спорен момент остава темата за камерите около хижата - дали са били там отдавна или са поставени по-късно. Според Кънчев е по-вероятно те просто да не са били видими, макар и нищо да не може да се изключи напълно.

Изводът на журналиста засега е един: категорични заключения не могат да се правят. „Аз предпочитам да казвам, че не знам, и да проверявам всяка информация по няколко пъти“, обобщава той.

