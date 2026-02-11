Земетресение в района на Дупница

З еметресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Дупница. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ трусът е регистриран в 20:00 часа във вторник.

Източник: НИГГГ-БАН

Епицентърът е на 10 км от Бобов дол, на 30 км от Кюстендил и на 50 км от София.

Преди два дни земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер беше регистрирано в граничния район между Гърция и България. Епицентърът му беше на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.