Освободиха Пастор от ЦСКА от ареста, осъден е условно

Той ще трябва да заплати и около 31 хил. евро

10 февруари 2026, 17:48
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"
Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"
Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер
Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини
Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“
Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището
Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Д есният бек на ЦСКА Дейвид Пастор беше пуснат от ареста, след като го хванаха да кара пиян и предизвика леко ПТП. Припомняме, че бразилският краен защитник на "червените" е шофирал с 2.32 промила алкохол в кръвта на бул. "Симеоновско шосе" в София.

Пастор загубил майка си в края на миналата седмица, но въпреки това взе участие при победата над Арда с 3:1 в петък.

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Заради инцидента той пропуска днешния четвъртфинал за Купата на България с ЦСКА 1948. На негово място и с капитанската лента на терена на Националния стадион ще бъде Иван Турицов.

Пастор призна грешката си и се извини в социалните мрежи.

"Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България, на първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят. Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи. Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение. Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани", написа Пастор в Инстаграм.

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

Стана ясна и присъдата на футболиста след инцидента. Бразилецът е осъден условно на 8 месеца лишаване от свобода, с 3-годишен изпитателен срок. Играчът е лишен от право да управлява автомобил за година и 8 месеца. Той ще трябва да заплати и около 31 хил. евро - равностойността на колата, с която е причинил пътнотранспортното произшествие.

Източник: БГНЕС    
Дейвид Пастор ФК ЦСКА Пияно шофиране
