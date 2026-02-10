България

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година

10 февруари 2026, 19:36
Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"
Източник: БГНЕС

В еликобритания удължи днес срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България, съобщава на сайта си британската Служба за прилагане на финансови санкции към министерството на финансите. 

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и изтича на 13 август 2026 г.", се посочва в документите, публикувани на страницата на службата. Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година. 

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

През октомври м.г. Великобритания наложи санкции срещу руската компания, като по-късно издаде специален лиценз, позволяващ трансакции с българските й дружества, за да се гарантира нормалната им работа. Подновеният лиценз бе удължен, което позволи на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година, припомня БТА.  

САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

В България правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите й в страната ни.

Източник: БТА, Елена Савова, Марин Милков    
Великобритания Лукойл България Санкции Генерален лиценз
