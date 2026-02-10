ЕП прие климатичната цел на ЕС за 2040 г.

Е вропейският парламент (ЕП) даде окончателното си одобрение за амбициозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС до 2040 г. Този ход представлява ключов етап по пътя към целта на блока да стане въглеродно неутрален до средата на века, предаде АФП.

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

Евродепутатите гласуваха с 413 гласа „за“ срещу 226 „против“ в подкрепа на 90-процентно намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г. – с гъвкавост, която позволява въглеродни кредити, закупени извън 27-те държави членки на ЕС, да помогнат за постигането на целта.

Целта сега изисква окончателно одобрение от държавите членки на ЕС.