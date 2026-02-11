Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

П енсионната реформа минава на първо четене в пленарната зала. Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на социалната комисия с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър.

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента, припомня NOVA. Идеята сега е да се въведе „мултифондова система” - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.