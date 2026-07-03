Радев потвърди в НС - България ще изрази резерви за 21-вия пакет санкции срещу Москва

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

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П ремиерът Румен Радев потвърди от парламентарната трибуна, че страната ни ще изрази резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия. Причината – „защото отстоява българския национален интерес“, лаконичен бе министър-председателят в отговор на депутатски въпрос, предава DarikNews.bg .

Днес в Народното събрание се провежда парламентарен блицконтрол, в който участват заместник министър-председателят Атанас Пеканов, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, заместник министър-председателят Иво Христов и министър-председателят Румен Радев.

"Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Радев в отговор на въпрос, зададен от Йордан Иванов от "Демократична България".

Той отхвърли критиките към външнополитическите позиции на страната ни и заяви, че те се отстояват последователно както с думи, така и с действия, пише NOVA .

В отговор на въпрос в парламента Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България със съюзниците ѝ. „Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия“, заяви премиерът.

По думите му страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Той посочи, че през последните месеци е провел редица срещи и посещения в държави като Германия, Франция и Великобритания.

Радев коментира и отсъствието на името му от съвместна декларация, приета по време на среща на държавите от Източния фланг на НАТО. Той обясни, че на форума са се провели две важни събития - конференция за възстановяването на Украйна и среща на лидерите от Източния фланг на Алианса.

Премиерът подчерта, че България подкрепя усилията за следвоенното възстановяване на Украйна и това е позиция, която се споделя както от правителството, така и от българското общество. „Ще направим всичко възможно да помагаме за възстановяването на Украйна. Това е кауза, която подкрепям и аз, и българското правителство“, заяви Радев.

В същото време той подчерта, че не би подкрепил документи и декларации, които според него не допринасят за намирането на решение на конфликта, а водят до неговото допълнително задълбочаване. „Не мога да бъда част от декларации, които не съдействат за уреждането на конфликта, а напротив - допълнително го ескалират“, каза министър-председателят.

Премиерът Румен Радев заяви от парламентарната трибуна, че България няма намерение да денонсира Споразумението за сътрудничество между България и Украйна в областта на сигурността.

По думите му документът не съдържа конкретни ангажименти за предоставяне на военна помощ, срокове или задължения за България, а предвижда основно проучване на възможности за подкрепа и развитие на двустранното сътрудничество. „Няма да анулираме това споразумение. В него няма конкретни действия, няма срокове и няма поети задължителни ангажименти. То предвижда проучване и идентифициране на възможности за подкрепа според възможностите на България“, подчерта Радев.

@vesti.bg Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва. Премиерът обяви в парламента, че решението е мотивирано от защита на националния интерес. #руменрадев #русия #пакет #украйна #fyp ♬ оригинален звук - Vesti.bg

Той посочи още, че България има интерес от запазването на документа заради заложените в него текстове, свързани със защитата на правата на българското национално малцинство в Украйна, изучаването на български език, сигурността в Черноморския регион и свободата на корабоплаването.

Радев подчерта, че страната ни ще продължи да изпълнява поетите ангажименти в рамките на споразумението, като всяка бъдеща подкрепа ще се определя според възможностите на държавата.

По темата за двата реактора от проекта АЕЦ „Белене“ Радев съобщи, че разговорите с Украйна продължават. Той разкри, че въпросът е бил обсъден и по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски. Според премиера Киев отново е проявил интерес към закупуването на реакторите, като е била обсъдена и възможността за реализиране на съвместен проект с европейско финансиране за изграждане на нови ядрени мощности и производство на електроенергия.

„Предложих заедно България и Украйна да изградим АЕЦ и да им предоставяме електричество. Разговорите продължават. Това е позицията на българското правителство“, заяви Румен Радев.

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Относно евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът коментира, че изобщо не се интересува от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква.

Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, идването на „Литаско" по тяхна инициатива в България веднага след обявяването на тези мои резерви, е достатъчно показателно, каза Радев. Ефектът е да гарантираме надеждната, устойчива работа на рафинерията в Бургас, защото ако вие говорите с хората, които работят и ежедневно трябва да настройват и поддържат рафинерията, те споделят, че ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от „Литаско", рафинерията е заплашена от спиране, посочи той. Що се отнася до арбитража, ще направя всичко възможно този арбитраж да бъде избегнат, заяви още министър-председателят.

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С блицконтрол започна заседанието на Народното събрание.

В дневния ред е включен и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.