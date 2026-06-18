България

Радев за санкциите срещу Русия: Да, ще наложа вето

България в никакъв случай няма да възпрепятства решенията на ЕС за Украйна или започването на преговори за присъединяване, поясни Радев

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 18 юни 2026, 12:26
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Б ългария ще наложи вето на новия пакет санкции планирани от Европейската комисия срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна, като причините са мерките, засягащи руската православна църква и българската икономика, обяви премиерът Румен Радев. 

„Нека не смесваме политиката с религията. Днес в София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията“, заяви Радев, който е среща на върха на европейските лидери в Брюксел.

„Да, ще наложа вето“, подчерта той.

Премиерът подчерта, че не личността на руския патриарх Кирил е важният въпрос, а отношението към православната общност и Руската православна църква като институция.

„Не ме интересува патриарх Кирил. Мен ме интересува Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква. Тя е източноправославна, както и нашата. Ние сме едно семейство“, каза Радев.

По думите му по подобни въпроси трябва да бъде чута и позицията на Българската православна църква.

„Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции ще допринесат за края на войната?“, попита българският премиер.

Радев коментира и икономическите рискове от нови ограничителни мерки срещу Русия, като предупреди, че те могат да засегнат ключови сектори в България.

„На този съвет няма да разглеждаме санкциите срещу Русия, тези санкции ще се решават през юли на Съвет на външните министри. България вече изрази определени резерви към тях, защото ние вече сме заявили нашата позиция, че няма да допуснем санкции, които да навредят и да носят риск на българската икономика“, посочи Радев.

„Мога да посоча риска за функционирането на „Лукойл“, риска за снабдяването на столичното метро с резервни части, както и опасенията на Министерството на земеделието за доставките на торове за България и за Европейския съюз. Всички тези въпроси предстои да бъдат разглеждани в съветите на Европейския съюз“, поясни българският премиер.

България в никакъв случай няма да възпрепятства решенията на ЕС за Украйна или започването на преговори за присъединяване, поясни Радев.

„Времето на кръстоносните походи приключи. България винаги е отстоявала своите приоритети. Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с колегите от ЕС“, заяви Радев пред журналисти в София във връзка с 21-ия санкционен пакет срещу Русия преди да отпътува за Брюксел.

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова вчера каза относно следващия пакет санкции срещу Русия, че България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил.

"По какъв начин до момента санкциите спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции спомогнаха за мира", попита премиерът. 

"Тази война (в Украйна - бел. авт.) отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега тръгва да обхваща и религията. Мисля, че времето на кръстоносните походи приключи, каза Радев. „Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Времето на кръстоносните походи свърши“, добави премиерът.

"Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е Източноправославна като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква", каза още Румен Радев.

На въпрос осъжда ли руската атака срещу Киево-Печорска лавра премиерът отговори, че осъжда всяка атака върху цивилни обекти.

Радев каза още, че най-сетне трябва да се осъзнае по какъв санкциите срещу Русия спомогнаха за мира в Украйна.

  • Република Северна Македония

"Политическото ръководство на Република Северна Македония (РСМ) прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз (EС)", заяви още министър-председателят в отговор на журналистически въпрос.

По повод палежа на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие, Радев заяви, че не може да има двустранна среща между него и премиера на РСМ Християн Мицкоски, защото проблемът не е двустранен.

„Мицкоски има проблем с ЕС“, каза премиерът. Той посочи, че оттук нататък РСМ трябва да убеди ЕС, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия.

"Те очевидно не се справят", добави Румен Радев.

Той е на мнение, че големият проблем е, че това политическо ръководство не само не наказва такива палежи, а извършителите им даже биват стимулирани и се използват в предизборни кампании. Българският премиер подчерта, че докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, докато няма последствия за извършителите на такива недостойни деяния, „нямаме какво повече да си кажем с министър-председателя на РСМ“.

  • Цените на горивата

Премиерът очаква, че възможно най-скоро цените на горивата ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол. 

Цените на петрола се понижиха с над 2 % в азиатската търговия, след като САЩ и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, предаде "Ройтерс".

"Цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси, защото те работят с закупен вече нефт на други цени", посочи Румен Радев.

Премиерът Радев отбеляза, че примирието е много е крехко.

"Има и трета държава – Държавата Израел, която също преследва своите цели, тя действа независимо от САЩ. Очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва и Израел и двете воюващи страни - САЩ и Иран, и да намерим трайно решение", коментира министър-председателят.

Лидерите на страните членки на ЕС тази вечер се събират в Брюксел на двудневна среща на върха, на която ще присъства и българският премиер. Тя ще е фокусирана върху Украйна, следващия дългосрочен бюджет на Евросъюза и глобалните икономически предизвикателства.

Очаква се срещата да започне с изслушване на украинския президент Володимир Зеленски, който пристига в Брюксел за първи път, откакто най-големият му опонент в ЕС – Виктор Орбан, загуби изборите в Унгария. 

По-рано Румен Радев участва в откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; БТА - Николай Трифонов    
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