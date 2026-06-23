България

Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

Министър-председателят посочи, че решението е взето, за да бъдат събрани важни данни за незаконното строителство във Варна

23 юни 2026, 17:13
Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“
Източник: БТА

Б еше взето решение Олег Невзоров да влезе обратно в страната, защото показанията му са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство във Варна. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос относно собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино. 

Радев каза, че българските служби са имали информация за намерението на Невзоров да влезе обратно в България. Премиерът посочи, че той е прихванат още по време на влизане в страната и съпроводен до София, където даде показания. След това той бе ескортиран до Варна, където все още дава показания, посочи премиерът. Според него е важно да има яснота по въпроса за ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР). МВР не обвинява, а само може да задържи за 24 часа, подчерта Радев.

Той подчерта, че обвинения и принудителни мерки се вадят от прокуратурата, така че цялото пребиваване на Невзоров тук е било изключително под наблюдението и управлението на МВР и службите. Радев поясни, че не е коментирал темата с президента Володимир Зеленски, с когото се срещна миналата седмица в Брюксел. Нашата среща беше кратка и засягаше перспективите за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и високите технологии, обясни Радев. 

В отговор на въпрос дали е необходимо украинският посланик да бъде извикан в Министерството на външните работи по казуса "Невзоров", премиерът каза, че това, което е известно, е, че посланикът на Украйна наистина е влязъл в контакт с МВнР, за да поиска повече информация за Невзоров, което е станало миналата година. "Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показаният на Невзоров", каза Радев. Затова, по думите му, беше разрешено да влезе в България и да даде тези важни показания. 

Попитан очаква ли Невзоров да бъде задържан, министър-председателят каза, че заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. Радев очаква тя, след като се запознае с всички факти и сведения, които дава Невзоров, да вземе решение. Не мога по никакъв начин да кажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура, допълни премиерът. 

Демерджиев: Интересни са показанията на Олег Невзоров

Доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че ще изяснят до голяма степен това, което се е случило и това което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това, каза по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

Не съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза вчера пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино. 

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха по-рано днес от Апелативна прокуратура - Варна.

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна

Припомняме, че са издадени първите 12 заповеди за събаряне на постройки в луксозния комплекс Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна. Става въпрос за двуетажни многофамилни сгради с по четири апартамента, които бяха показани в репортаж на NOVA. Очаква се списъкът с обекти за принудително премахване тепърва да нараства с продължаването на мащабните институционални проверки.

Въпреки съмненията за законност, на място все още могат да се видят строителни материали и следи от довършителни дейности, а сградите са били напълно захранвани с електричество и вода. Този факт предизвика сериозни въпроси относно начина на присъединяване към мрежите, поради което РДНСК вече изиска официална информация от електроразпределителното дружество. От корпорацията „КУБ“, която стои зад мащабния проект, обявиха, че ще обжалват всички издадени заповеди за премахване по съдебен ред.

В центъра на общественото внимание остава инвеститорът Олег Невзоров, който се появи публично за първи път след избухването на скандала. Той категорично отрича обвиненията и твърди, че всички действия по проекта са в рамките на закона, като дори е провел среща с част от собствениците на имоти, за да ги увери в правната сигурност на инвестицията. Българските власти са действали по предварителна информация от партньорски служби за неговото придвижване към страната, като към момента той е бил разпитан три пъти в качеството си на свидетел.

След първите 12 обекта: Започва нова вълна от заповеди за събаряне в „Баба Алино“

Директорът на ОДМВР – Варна, старши комисар Цветан Пировски, потвърди, че Невзоров съдейства на разследването и се явява на всички призовки, но към настоящия момент срещу него няма повдигнати обвинения. Прокуратурата също уточни, че той фигурира единствено като свидетел по досъдебните производства, докато институциите продължават интензивните проверки в местността „Баба Алино“, включително чрез съвременно въздушно лазерно сканиране, за да установят пълния обхват на потенциалните нарушения.

Случаят „Баба Алино“ се превърна в показателен пример за мащабни институционални пропуски, които позволяват дългогодишното изграждане на жилищен комплекс край Варна без нужните строителни разрешителни. Корените на скандала достигат до 2023 г., когато Регионалната дирекция по горите – Варна констатира първите нарушения в района на местността „Баба Алино“. Въпреки подадените сигнали, проверките през следващите месеци не доведоха до спиране на строителната дейност, което създаде условия за разрастване на комплекса до над 100 сгради върху площ от 100 декара.

През май 2026 г. казусът навлезе в решаваща фаза след съвместна акция на Община Варна и ОД на МВР – Варна. В рамките на разследванията бяха разкрити съмнения за използване на неистински официални документи, по-конкретно фалшиви удостоверения за търпимост, представени пред Службата по геодезия, картография и кадастър и дирекция „Местни данъци и такси“. В отговор на тези разкрития, Окръжната прокуратура във Варна образува досъдебни производства, насочени към установяване на евентуално бездействие от страна на длъжностни лица в периода юли 2023 г. – май 2026 г.

В момента фокусът на институциите е насочен към принудителното изпълнение на заповедите за премахване на незаконните обекти, като успоредно с това се провеждат интензивни технически обследвания чрез въздушно лазерно сканиране. Инвеститорът Олег Невзоров, чиято корпорация „КУБ“ стои зад проекта, вече е разпитан три пъти в качеството си на свидетел, докато съдебните процедури по обжалване на заповедите за събаряне тепърва предстоят. 

 

 
01 Jul 2023
Регионалната дирекция по горите – Варна констатира първите нарушения в местността „Баба Алино“
 
01 Jan 2025
Допуска се изработката на подробен устройствен план за местността, докато незаконното строителство продължава
 
01 May 2026
Община Варна и ОД на МВР – Варна започват мащабна акция след разкрития за фалшиви удостоверения за търпимост
 
16 Jun 2026
Инвеститорът Олег Невзоров е установен от МВР при влизане в страната и отведен за разпит
 
19 Jun 2026
Кметът на Варна Благомир Коцев обявява, че започва процедурата по издаване на заповеди за събаряне
 
22 Jun 2026
Олег Невзоров провежда среща със собственици на имоти, заявявайки намерение да обжалва всички заповеди по съдебен ред
 
23 Jun 2026
Официално са издадени първите 12 заповеди за премахване на незаконни сгради в комплекса „Forest Club“, като проверките продължават с цел разширяване на списъка.

 

Източник: БТА    
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