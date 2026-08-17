Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Т рима души загинаха при стрелба в неделя вечерта в град Исла Кристина в Испания. Сред жертвите има и малко дете.

Инцидентът е станал в квартал „Ел Росио“, където двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите, след което са избягали от мястото.

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По информация от местните власти загиналите са бременна жена, нейният непълнолетен син и майката на жената. Телата им са останали на улицата до пристигането на съдия, който да извърши необходимите действия по огледа. След това те ще бъдат транспортирани за съдебномедицинска експертиза и аутопсия.

Гражданската гвардия е започнала разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около стрелбата и да установи самоличността на извършителите.

Жители и посетители на града са станали свидетели на последствията от нападението, а кадри от мястото бързо са започнали да се разпространяват в социалните мрежи.

Към момента няма официално потвърждение за мотива, но една от разследваните версии е, че стрелбата може да е свързана с по-стар конфликт и серия от нападения между враждуващи банди.

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В основата на тази версия е стрелба от септември 2024 г. в квартал „Ел Торехон“ в Уелва, при която един човек е бил убит, а други двама са ранени. Предполагаемият извършител е избягал след нападението, но няколко седмици по-късно е бил установен и задържан от Националната полиция в Хихон, Астурия.

След ареста му в квартала са регистрирани няколко ответни стрелби и нападения, които според разследващите може да са били свързани с конфликта. Напрежението впоследствие се е прехвърлило и към Исла Кристина, където са се укрили роднини на предполагаемия извършител.