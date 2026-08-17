Свят

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 15:51
Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания
Източник: EPA/БГНЕС

Т рима души загинаха при стрелба в неделя вечерта в град Исла Кристина в Испания. Сред жертвите има и малко дете.

Инцидентът е станал в квартал „Ел Росио“, където двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите, след което са избягали от мястото.

Стрелба в Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца

По информация от местните власти загиналите са бременна жена, нейният непълнолетен син и майката на жената. Телата им са останали на улицата до пристигането на съдия, който да извърши необходимите действия по огледа. След това те ще бъдат транспортирани за съдебномедицинска експертиза и аутопсия.

Гражданската гвардия е започнала разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около стрелбата и да установи самоличността на извършителите.

Жители и посетители на града са станали свидетели на последствията от нападението, а кадри от мястото бързо са започнали да се разпространяват в социалните мрежи.

Към момента няма официално потвърждение за мотива, но една от разследваните версии е, че стрелбата може да е свързана с по-стар конфликт и серия от нападения между враждуващи банди.

Четирима простреляни и един наръган с нож в испанския курорт Марбея

В основата на тази версия е стрелба от септември 2024 г. в квартал „Ел Торехон“ в Уелва, при която един човек е бил убит, а други двама са ранени. Предполагаемият извършител е избягал след нападението, но няколко седмици по-късно е бил установен и задържан от Националната полиция в Хихон, Астурия.

След ареста му в квартала са регистрирани няколко ответни стрелби и нападения, които според разследващите може да са били свързани с конфликта. Напрежението впоследствие се е прехвърлило и към Исла Кристина, където са се укрили роднини на предполагаемия извършител.

Редактор: Николай Киров
Източник: Elconstitucional.es    
стрелба в Испания Исла Кристина убийство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 18 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 20 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 20 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

България Преди 11 минути

Николов: С политика до "Евровизия" аз няма да се занимавам

Част от електронните услуги на НАП ще бъдат временно ограничени, но декларации и заявления ще продължат да се приемат.

НАП ограничава част от услугите си за няколко дни

Парите ни Преди 16 минути

Плащанията с карти и някои електронни услуги няма да работят от вечерта на 26 август до края на месеца

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

България Преди 37 минути

Мъжът починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност

Британският министър-председател Анди Бърнам

Скандал на Острова: Новият премиер на Великобритания водил преговори с фалшив съветник на Тръмп

Свят Преди 37 минути

Анди Бърнам падна в капана на измамник, представящ се за шефа на кабинета на Белия дом, преди дипломатите да вдигнат тревога

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Свят Преди 1 час

В Алто Адидже планински спасители откриха мъртъв друг турист

"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

България Преди 1 час

Няма незаконно свързване към мрежата на "Енерго Про" и ВИК - Варна, твърдят от дружеството

д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“

Превенция, скрининг и ранна диагностика на онкологичните заболявания в България

Любопитно Преди 1 час

Медицинският онколог д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“, където обсъди актуалните теми в съвременната онкология

<p>Смях и плач накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия</p>

Смях и плач предизвикаха масова истерия и накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия

Свят Преди 1 час

Ужасени родители прибраха над 600 деца заради „зли духове“, но медиците посочиха истинския виновник за психозата

„Сърцето ме боли за нея“: Изповедта на Хейдън Панетиър за дъщеря ѝ месеци преди трагичната ѝ смърт

„Сърцето ме боли за нея“: Изповедта на Хейдън Панетиър за дъщеря ѝ месеци преди трагичната ѝ смърт

Любопитно Преди 1 час

Смъртта на 36-годишната актриса Хейдън Панетиър върна лентата към нейните последни откровения за борбата със следродилната депресия, зависимостите и трудното решение да остави отглеждането на единствената си дъщеря Кая на Владимир Кличко

Доналд Тръмп

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Свят Преди 2 часа

Тръмп е повторил за пореден път тази позиция на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за слагане на край на конфликта

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

България Преди 2 часа

Градът очаква хиляди гости и повече от 1000 журналисти от цял свят

<p>Уникален метеорит е открит край Монтана</p>

Откриха метеорит в планинска местност край Монтана

България Преди 2 часа

Камъкът е намерен с металотърсач в планинска местност, а първоначалните анализи показват високо съдържание на никел

Николай Младенов

Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер

Свят Преди 2 часа

Българският дипломат и Тони Блеър ще се присъединят към американския преговарящ в разговорите с израелския премиер

„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

Любопитно Преди 2 часа

Футболната ни легенда изрази публично огромното си възхищение към младата грация Стилияна Николова след нейния триумф на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, наричайки я „истинско българско чудо“

<p>Атина скочи срещу Анкара заради два морски парка</p>

Гърция обяви за незаконни новите морски паркове на Турция

Свят Преди 3 часа

Атина твърди, че зоните се простират извън турските териториални води и върху гръцкия континентален шелф

Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

Любопитно Преди 3 часа

Зодиите преживяват изневярата и предателството по различен начин. За някои предателството е най-големият удар върху връзката, докато други намират за по-лесно да се откажат от подобни ситуации

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Откриха метеорит край Монтана

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Нов триумф за „Мамник“, взе награда в Чехия

Edna.bg

За първи път в Пловдив: Големият форум на „Ох, на мама!“ събира бременни и родители

Edna.bg

Отложиха мач на Брага - португалците се прибрали с хранително натравяне от България

Gong.bg

Това ли е най-скъпата селекция в историята на Левски

Gong.bg

Намериха метеорит край Монтана

Nova.bg

Полицаи убиха питбул, докато хапел собственичката си, но простреляха и нея

Nova.bg