България

Румен Радев предлага Пламен Тончев за председател на ДАНС

Това става ясно от официално правителствено решение

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 16:00
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М инистерски съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това става ясно от официално правителствено решение, прието на 29 юни, с което кабинетът внася номинацията за разглеждане в Народното събрание. Решението е подписано от премиера Румен Радев.

Припомняме, че Пламен Тончев бе назначен начело на ДАНС през 2021 г. от Радев, който тогава беше президент, по предложение на служебния кабинет на Стефан Янев. Тогава правителството и служебният вътрешен министър Бойко Рашков отстраниха ръководителите на всички служби с мотива, че са свързани свързани с ГЕРБ. 

Пламен Тончев бе избран за ръководител на Комисията по досиетата

В последствие министър-председателят от ПП-ДБ Николай Денков поиска от Радев да смени Пламен Тончев, но това не се случи.

На 28 май 2025 г. Пламен Тончев бе избран за ръководител на Комисията по досиетата. Предложението Тончев да застане начело на комисията, която разкрива документите на комунистическата Държавна сигурност, бе направено от ГЕРБ и бе подкрепено от 120 народни представители.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Пламен Тончев ДАНС Министерски съвет
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