Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

К метът на Бургас Димитър Николов е категоричен, че не се интересува от президентския пост, предава "Фокус".

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

"Аз на себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам и мисля, че с това изчерпвам вашия въпрос. С политика до "Евровизия" аз няма да се занимавам. Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на EBU и БНТ. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас всички дейности да са по образец. Изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни, така че ще отговарям единствено за въпроси, свързани с работата ми с провеждането на Евровизия, разбира се както и ежедневните ми кметски задължения, които знаем, че не са никак малко и се надявам по никакъв начин да не изостанат", заяви Николов, който е излъчен от ГЕРБ.

Борисов с предложение за "Евровизия"

Припомняме, че президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г.