Кание Уест планира два концерта в Русия през есента

А мериканският изпълнител Кание Уест планира да изнесе два концерта в Санкт Петербург по-късно тази година. По данни на руската промоутърска компания SAY Agency, изявите на музиканта са насрочени за 10 и 11 октомври и се очаква да се проведат на стадион „Газпром Арена“, който е сред най-големите спортни и състезателни съоръжения в града, пише Sky News.

Официалното обявление за събитията беше направено чрез тийзър в социалните мрежи, включващ откъс от популярната песен на Уест „Runaway“, последван от рекламния плакат за предстоящите участия.

Планираната визита на американската звезда на руска сцена контрастира рязко с поведението на редица световни музикални имена. Изпълнители като Елтън Джон, „Грийн Дей“ и Луис Томлинсън отмениха всички свои планирани прояви в страната след началото на военните действия в Украйна през 2022 година.

Kanye West comes to Russia — concert agency announces two Ye concerts at St Petersburg’s Gazprom Arena in October



Tickets are already listed from $100 to $1880 — although Ye hasn't publicly confirmed the shows yet pic.twitter.com/43Tfobm2hQ — RTRussia (@RT_Russia_) August 17, 2026

През последните години Уест, който използва и псевдонима Йе, привлече поредица от скандали заради свои антисемитски изявления и крайни коментари. Поведението му доведе до многократно спиране на профилите му в онлайн платформите, а през април 2026 година правителството на Обединеното кралство му наложи забрана за влизане в страната. Мерките на британските власти станаха причина за отмяната на фестивала „Wireless“ в Лондон, където той трябваше да бъде основен изпълнител.

Изяви на изпълнителя в Полша и Италия също бяха отменени, но той проведе поредица от концерти в Нидерландия, Албания, Грузия и Казахстан. Скандалите около него включват промотиране на облекло със забранени символи по време на големи спортни събития и текстове на песни с препратки към исторически диктатори.

През януари рапърът публикува официално извинение за действията си, като обясни поведението си с диагностицирано биполярно разстройство тип 1 и с временно изгубване на връзка с реалността.

Предстоящите концерти няма да са първото посещение на изпълнителя в страната през последните години. През 2024 година той посети Москва, за да отпразнува 40-ия рожден ден на своя близък сътрудник и главен дизайнер на модния му бранд Гоша Рубчински.