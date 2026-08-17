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НАП ограничава част от услугите си за няколко дни

Плащанията с карти и някои електронни услуги няма да работят от вечерта на 26 август до края на месеца

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 август 2026, 16:03
НАП ограничава част от услугите си за няколко дни
Част от електронните услуги на НАП ще бъдат временно ограничени, но декларации и заявления ще продължат да се приемат.   
Източник: НАП

Н АП ще ограничи временно част от услугите си заради техническо обновяване на една от основните информационни системи. Работата по системата е планирана за периода 27 - 31 август 2026 г., като част от ограниченията ще започнат още от 18:00 часа на 26 август.

През този период няма да могат да се правят плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминалите в офисите на НАП, както и през виртуалния ПОС на агенцията.

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Плащания през банки, доставчици на платежни услуги и пощенски станции ще могат да се нареждат, но ще бъдат отразени в информационната система на НАП на 31 август. Ще се запази вальорът от датата, на която сумата е постъпила по сметките на приходната агенция в БНБ.

Кои други услуги няма да работят

Временно няма да може да се подава заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, включително за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Няма да могат да се подават и заявления за промяна на избора за осигуряване от професионален или универсален пенсионен фонд към съответните фондове на държавното обществено осигуряване.

До края на техническото обновяване няма да са достъпни още промяната на имейл и телефон за контакт през електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“, както и потвърждаването на издаден ПИК.

Декларации ще могат да се подават

Електронните услуги за подаване на декларации, заявления и искания за удостоверения няма да бъдат спирани. НАП предупреждава обаче, че е възможно забавяне при получаването на резултата от обработката им.

Документи ще могат да се подават и на място в офисите на приходната агенция, но те ще бъдат обработени след 31 август.

В периода на обновяването справките за здравноосигурителния статус и за размера на задълженията в електронния портал ще показват информацията, приета в НАП до 26 август включително.

От приходната агенция препоръчват документите, справките и заявленията, за които е необходимо своевременно обработване, да бъдат подадени преди началото на техническото обновяване.

Автор: Маргарита Костадинова
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