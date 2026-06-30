Свят

Румен Радев с нов план за икономиката: Частният капитал влиза в големите държавни проекти

Правителството подготвя закон за публично-частните партньорства с цел ускоряване на големите проекти

30 юни 2026, 12:12
Румен Радев с нов план за икономиката: Частният капитал влиза в големите държавни проекти
Източник: БТА

Н амаляването на административната тежест за бизнеса и прилагането на ефективен модел за публично-частно партньорство са ключови за постигане на устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива в страната. Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите (КСНИ) към Министерския съвет (МС). Събитието се провежда в Гранитната зала на МС. 

Той изтъкна, че кабинетът вече е направил първата стъпка за постигане на заложените предизборни цели за висок, устойчив ръст посредством привличане на инвестиции, стимулиране на износа, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата и на инвестиционния климат, чрез извършените промени в Закона за насърчаване на инвестициите и създаване на архитектурата за консолидация на всички инвестиционни политики. Радев изтъкна и значението на Централното координационно звено към МС. 

"Втората важна стъпка, която започва от днес, са действия за намаляване на административната тежест", обяви премиерът Радев. "Това е ключов елемент на административната реформа", добави той.

По думите му за целта е събрана информация от всички ресорни иминистерств и агенции, заедно с техните предложения.

"Сега трябва да направим така, че държавата да има по-качествени институции, по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност", заключи премиерът.

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Третата важна стъпка, която Румен Радев очерта и която ще бъде разгледана днес, е създаване на качествено нова правна и институционална рамка за публично-частни партньорства (ПЧП), като предстои обсъждане на законопроект по темата. Тази инициатива по думите му има огромни измерения, защото обхваща широки сфери - от пътна и транспортна инфраструктура до енергийната система. 

"Ако искаме качествена и модерна инфраструктура през следващото десетилетие, а не след 50 години, то трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а парите на държавата да отиват за социални дейности," обобщи целта на заложения за обсъждане днес законопроект. Той ще бъде обсъден и с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, които присъстват на срещата в Гранитна зала зала днес. Те ще представят извършени проекти в Гърция с тяхна подкрепа в сферата на ПЧП.  

За целта от кабинета са проучили водещи европейски практики, включително и опита на Полша в областта на ПЧП, посочи Радев. 

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"Само обединили усилията на всички институции и на българския бизнес, ще можем да направим качествен скок за развитие на инфраструктурата и модерна икономика", каза в заключение министър-председателя. 

Той изтъкна още, че през последните години няколко редовни правителства са се опитали да постигнат икономически  ръст по най-лесния начин, а именно като стимулират потреблението и със заеми, но без да се фокусират върху ключовите елементи за растеж - инвестициите и експорта. 

"Резултатът го знаем - понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, инфлация, дългова спирала, висок дефицит и липса на необходимата институционална среда за развитие на българския бизнес и неговата демотивация", посочи Румен Радев. 

Координационният съвет бе създаден с гласувани от парламента в началото на юни промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), свързани с преструктуриране на министерства.

Новосъздаденият Координационен съвет по инвестиции се състои от десет членове. Председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още деветима министри. 

Източник: БТА, Делян Петришки    
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