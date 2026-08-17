България

„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

Покривът на залата по документи е проектиран за 60 килограма на квадратен метър

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 15:58
„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас
Източник: iStock

„Първото нещо, което казаха, когато „Евровизия“ влязоха в залата, беше: „Може ли таванът да е черен?“, разказа архитект Ивайло Петков, основател на архитектурно бюро DESET architects и един от основните автори и проектиращи архитекти на мултифункционалната спортна зала в Бургас..

Той обясни, че ако акустиката е била изпълнена по-рано, тя е щяла да бъде бяла и впоследствие е щяло да се налага пребоядисване.

„Залата по документи е проектирана за 60 килограма на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра – това е товароносимост на покрива от около 300 тона“, коментира Петков появилите се в публичното пространство твърдения, че покривът няма да издържи необходимата за „Евровизия“ техника.

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Архитектът подчерта, че данните за товароносимостта са част от проектната документация, която е публично достъпна за всички, заради което спекулациите са излишни. 

Петков коментира и предстоящите промени, свързани с акустиката на залата. По думите му, проектът за акустиката е готов и остойностен и предстои да бъде изпълнен. Разликата спрямо първоначалното изпълнение е, че акустичните елементи най-вероятно ще бъдат в черен цвят. 

Архитектът посочи, че залата е проектирана като многофункционално пространство, което може да приема както спортни, така и извънспортни събития. „Вложили сме всички удобства и всички възможности тази зала да бъде мултифункционална“, каза Петков.

По отношение на „Евровизия“ той уточни, че окончателната конфигурация на залата ще зависи от сценария, който организаторът ще предложи, и от начина на разполагане на публиката. Залата позволява както правостоящи, така и седящи зрители.

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Арената, проектирана за състезания по лека атлетика, разполага с 5400 кв. метра свободна площ. Петков съобщи, че съвместно с Община Бургас са предложени два сценария за разполагане на сцените, но окончателният вариант ще бъде изработен с екипа на „Евровизия“. „Възможностите са много. Входовете са симетрични отвсякъде, може да се влиза и излиза от различни нива и в различни посоки“, обясни архитектът.

По думите му, екипът на „Евровизия“ вече е разгледал обстойно възможностите на залата. Петков отбеляза, че капацитетът от около 15 000 души и функционалността ѝ са сред факторите, които позволяват на Бургас да разполага с подходящо място за мащабно събитие, включително за работен екип, който би могъл да бъде ангажиран в продължение на около пет седмици.

Ивайло Петков каза още, че при проектирането на залата е заложена възможност тя да се адаптира към различни събития. „Неслучайно казах, че ние създаваме хардуера, а софтуерът се създава с всяко следващо събитие“, посочи той. Архитектът допълни, че се занимава с проектиране на публични пространства от 25 години и според него всяко такова пространство се адаптира и обновява с времето. „Като проектант на тази зала, за мен това е най-модерната зала. Разбира се, аз съм пристрастен към нея“, каза Петков.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мая Стефанова    
Спортна зала Бургас Евровизия
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