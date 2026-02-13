България

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Целта - да се осигури прозрачност и институционално взаимодействие между съдебната, законодателната и изпълнителната власт

13 февруари 2026, 11:11
Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово
Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ
ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си
ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“
Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици
Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа
15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние
Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

С разрешение на наблюдаващите прокурори по разследванията за смъртта на шестима души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица, материалите по делата са изпратени на председателя на Народното събрание.

Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура – София и Окръжна прокуратура – Враца.

Предоставените материали включват разпити на свидетели, експертни заключения, протоколи, писмени и веществени доказателства, събрани до момента по досъдебните производства.

От прокуратурата посочват, че документите са изпратени заради високия обществен интерес към случая и във връзка с предложение на двама народни представители от 51-вото Народно събрание.

Целта е да се осигури прозрачност и институционално взаимодействие между съдебната, законодателната и изпълнителната власт.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е предупредил, че при запознаване с материалите депутатите и другите длъжностни лица не трябва да разпространяват информация, свързана с личния и интимния живот на свидетелите, както и данни, които биха могли да накърнят тяхното достойнство и репутация.

Прокуратурата уверява, че ще продължи да информира обществеността за развитието на разследването, като спазва принципите на законност, обективност и защита на личните данни.

Източник: Прокуратура/Пресцентър    
петрохан околчица прокуратура нс материали
По темата

