Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Шофьорът е отнесъл и тежка глоба

13 февруари 2026, 08:48
15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние
Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе
Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор
Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда
Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения
Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата
Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция
Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Ш офьор остана без книжка и отнесе тежка глоба, след като му прилошало и отбил в аварийната лента на АМ „Хемус”. Мъжът управлявал тир и го насочил вдясно, за да не предизвика катастрофа.

Докато още спирал обаче, бил засечен от тол камера. А от Националното тол управление твърдят, че въпросният е класически нарушител.

„На 16 октомври се прибирах от път с камиона и усетих, че нещо хлопа, погледнах в дясното си огледало и видях, че калникът се е откачил. Прилоша ми, защото  се притесних да не предизвикам ПТП. Дадох десен мигач и спрях в аварийната лента. Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих”, обясни пред NOVA Ивелин Асенов.

Тол камерите са засекли, че камионът се движи с 82 км/ч в аварийната лента.

„Отбих и след 100-150 м спрях”, аргументира се потърпевшият.

Той разказа, че са му отнели книжката в Правец, защото именно там е извършено нарушението, без обаче да го уведомят преждевременно.

„Взеха ми книжката за 3 месеца и ми наложиха глоба от 1000 лв.”, добави шофьорът.

Източник: NOVA    
Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Rolls-Royce използва лазери, за да направи Phantom Arabesque с единствена в света технология

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Изкуствен интелект влиза в политиката: AI кандидат се явява на изборите в Колумбия

Те ще се проведат на 8 март

Президентът Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

В нея се очаква да се включат близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял ​​свят

7 лесни протеинови обяда, които помагат срещу глада и умората

Ето седем предложения за обеди с високо съдържание на протеини, които могат да ви държат сити, без да водят до следобедна умора

Зеленски: Украйна не се страхува от нищо

"Няма да се съгласим на сделка, която вреди на интересите ни", заяви президентът

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Годишният Мюнхенски доклад за сигурността зададе мрачен тон преди събитието, определяйки Тръмп като „разрушител“ на международния ред след 1945 г.

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

TikTok събира чувствителна и потенциално неудобна информация за вас, дори ако никога не сте използвали приложението

Петък 13-и идва три пъти през 2026 г.: Митове, факти и страховити съвпадения

Денят петък 13-и от незапомнени времена досега предизвиква у много хора неясното усещане на страх

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп: Официално прекратяваме така наречената Констатация за застрашеност

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Урсула фон дер Лайен съобщи, че ще предложи стъпки, свързани със завършването на единния пазар

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Йотова: Еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Русия разполага със 150-хилядна армия в това направление

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана

Съд пак спря промените за паркирането в София

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев

