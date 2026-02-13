Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Ш офьор остана без книжка и отнесе тежка глоба, след като му прилошало и отбил в аварийната лента на АМ „Хемус”. Мъжът управлявал тир и го насочил вдясно, за да не предизвика катастрофа.

Докато още спирал обаче, бил засечен от тол камера. А от Националното тол управление твърдят, че въпросният е класически нарушител.

„На 16 октомври се прибирах от път с камиона и усетих, че нещо хлопа, погледнах в дясното си огледало и видях, че калникът се е откачил. Прилоша ми, защото се притесних да не предизвикам ПТП. Дадох десен мигач и спрях в аварийната лента. Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих”, обясни пред NOVA Ивелин Асенов.

Тол камерите са засекли, че камионът се движи с 82 км/ч в аварийната лента.

„Отбих и след 100-150 м спрях”, аргументира се потърпевшият.

Той разказа, че са му отнели книжката в Правец, защото именно там е извършено нарушението, без обаче да го уведомят преждевременно.

„Взеха ми книжката за 3 месеца и ми наложиха глоба от 1000 лв.”, добави шофьорът.