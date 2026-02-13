Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Б ащата от Тексас, който застреля смъртоносно дъщеря си след спор за президента Тръмп, няма да бъде подведен под отговорност, тъй като голямото жури, разглеждало случая му, произхожда от консервативна част на щата, известна с любовта си към оръжията. Това заяви правен експерт пред The Post в четвъртък.

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси миналата година, е успял да избегне обвинения в непредумишлено убийство и убийство поради престъпна небрежност благодарение на десните „политически нагласи“ в окръг Колин, смята адвокатът по наказателно право от Остин Линдзи Ричардс.

„Честно вярвам, че фактът, че той не е обвинен и не е понесъл никакви последствия за стореното, е симптоматичен за един много консервативен окръг в Тексас“, заяви Ричардс, бивш прокурор и съдружник в адвокатската кантора Coker and Connelly.

„Единственото нещо, до което можем да сведем това, е поглед върху политическия климат. Консервативен окръг в Тексас – и ето го резултатът“, каза тя.

Тя добави, че симпатията към инциденти с оръжия и политически натовареният характер на случая, включително фактът, че спорът е бил съсредоточен около Тръмп, вероятно са изиграли роля в решението на журито да не повдигне обвинение на Харисън.

Ричардс поясни, че убийството поради престъпна небрежност – което изисква прокурорите да докажат, че Харисън не е видял съществен риск, който разумен човек би видял – е „съвсем адекватно потенциално обвинение“ за него.

Фактът, че Харисън, определен като „функциониращ алкохолик“, твърди, че е изпил голямо количество бяло вино в сутринта, в която е убил дъщеря си, също е бил основен фактор според нея.

„Смятам също, че трябва да се отбележи... че той е пил същия ден. Това е още един елемент, за който не мога да повярвам, че не е бил взет предвид при преценката за неговата престъпна небрежност. Това е очевидно“, каза тя.

Ричардс сподели, че е виждала присъди за непредумишлено убийство за далеч по-малко безразсъдно поведение.

„Виждала съм случаи в Тексас, при които лица са били обвинявани в непредумишлено убийство или убийство по небрежност заради преминаване на червен светофар“, каза тя. „Така че в случай, при който човек взема огнестрелно оръжие, показва го на дъщеря си и задължително го е насочил към нея... това обикновено не приключва без последици“.

Луси, която е живеела с майка си в Уорингтън, Англия, е била на посещение при баща си на 10 януари 2025 г., когато двамата влизат в политически спор – включително относно правото на носене на оръжие – в дома му в Проспър, предградие на Далас.

Тогава той я прострелва в гърдите в спалнята си, докато ѝ „показвал“ оръжието си, твърди Харисън. Смъртта на Луси е обявена за нещастен случай от голямо жури в Тексас през юни – решение, което майка ѝ Джейн Коутс описа тогава като „озадачаващо“ и „отвъд всякаква логика“.

Щатът Тексас има либерални закони за оръжията – включително не се изисква разрешително за притежание на огнестрелно оръжие – но те вероятно не са изиграли роля в този случай, смята Ричардс.

„Имаме закони за защита на личното пространство и право на самозащита (Stand Your Ground), но не виждам как те биха могли да се приложат в тази ситуация, защото те касаят повече неизбежната отбрана и страха за собствения живот“, каза тя.

„А не за ситуация със собствената ти дъщеря, след като си пил вино и сте водили спор за политика“.