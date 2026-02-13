Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

О граничиха движението на товарни автомобили през прохода "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. По високите части на област Смолян вали сняг и пътните настилки са заснежени.

Затруднено е движението в няколко прохода на страната

В района на курорта Пампорово има закъсал камион на снегопочистващата фирма и множество автомобили на туристи, включително и чуждестранни, каза за БТА Елена Стоилова – говорител на Областна дирекция на МВР. Тя добави, че в курорта вали сняг.

По информация на полицията е закъсал тежкотоварен камион и на прохода "Превала".

Сняг блокира прохода Превала

За петък, 13 февруари, от НИМХ обявиха жълт код за "значителни валежи". Те ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Ст. Загора, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас.

При жълт код за дъжд синоптиците съветват: Проявявайте повишено внимание заради възможността от локални наводнения, които обаче са малко на брой. Може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни заради намалена видимост и потенциален аквапланинг.

В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°

Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 7°.