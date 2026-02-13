Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

С лед шокиращите признания на Борислав Сандов и Васил Терзиев за посещения в района на „Петрохан“, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че очаква, че камерите в общността са запечатали още действащи и бивши политици. В остър коментар от кулоарите на парламента той обвини ПП-ДБ в осигуряване на „политически чадър“ над секти и очерта опасна връзка между новите политически проекти и чужди служби, застрашаващи националната сигурност.

Стават прекалено много съвпадения. Радев даде мандата на една от турските партии, АПС, виждаме една директно заявена подкрепа от страна на турска сепаратистка организация. Припомняме, че договорът с "Боташ", от който много добре знаем, че е накърнен българския национален държавен икономически интерес. Организацията "Бултюрк" е пряло създадена от турските служби. Дали обаче няма някаква връзка между турските служби с български политически организации и настоящи нови политически проекти. Това са сериозни въпроси които създават заплаха за националната сигурност. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори.

"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан".

Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".

"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".