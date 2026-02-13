България

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов за случая "Петрохан"

13 февруари 2026, 10:08
Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

15-годишното момиче, наръгано в

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

С лед шокиращите признания на Борислав Сандов и Васил Терзиев за посещения в района на „Петрохан“, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че очаква, че камерите в общността са запечатали още действащи и бивши политици. В остър коментар от кулоарите на парламента той обвини ПП-ДБ в осигуряване на „политически чадър“ над секти и очерта опасна връзка между новите политически проекти и чужди служби, застрашаващи националната сигурност.

Стават прекалено много съвпадения. Радев даде мандата на една от турските партии, АПС, виждаме една директно заявена подкрепа от страна на турска сепаратистка организация. Припомняме, че договорът с "Боташ", от който много добре знаем, че е накърнен българския национален държавен икономически интерес. Организацията "Бултюрк" е пряло създадена от турските служби. Дали обаче няма някаква връзка между турските служби с български политически организации  и настоящи нови политически проекти. Това са сериозни въпроси които създават заплаха за националната сигурност. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. 

Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори. 

"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан". 

Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".

"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".

Източник: Фокус    
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Nova.bg

