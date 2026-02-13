Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние

"Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ и най-вече с представители на Сорос в България. Аз допускам, че в България и към момента може да има подобни на „Петрохан“ случаи". Това заяви пред журналисти в парламента Калин Стоянов, бивш шеф на ГДБОП и министър на вътрешните работи, а сега депутат от "ДПС-Ново начало".

"Тези хора са психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на нашите деца. Тези хора са били по някакъв начин облъчвани", допълни той.

Стоянов отрече в ГДБОП да е имало сигнал от 2022 година.

"Нямам представа дали има такъв сигнал", каза Стоянов и настоя: "Дали има или няма такъв сигнал и кой е работил по него, е лесно проверим".

"Ако е имало сигнал, е работено по него", каза още бившият директор на ГДБОП.

По думите му Бойко Рашков трябва да излезе и да отговаря на въпроси. Стоянов припомни, че Рашков е закрил РПУ в Годеч.