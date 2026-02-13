Свят

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

13 февруари 2026, 11:59
Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада
Източник: iStock

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди. Разследването води до едно име – Орденът на Слънчевия храм (Order of the Solar Temple), езотерична организация, чиито вярвания прерастват в една от най-зловещите трагедии, свързани с религиозни движения в края на XX век.

Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

Началото: Мистицизъм, тамплиери и „висше измерение“

Орденът е основан през 1984 г. в Женева от белгийския лекар и хомеопат Люк Журе и френския бижутер Жозеф Ди Мамбро. Двамата изграждат учение, което смесва християнска символика, легенди за рицарите тамплиери, астрология, идеи за прераждане и апокалиптични пророчества.

Лидерите убеждават последователите си, че човечеството е в упадък и че предстои катастрофален край на света. Спасението, според тях, е „транзит“ към по-висше ниво на съществуване – духовно пътуване към звездата Сириус, което може да бъде осъществено чрез ритуална смърт.

Организацията привлича предимно заможни и образовани хора – лекари, архитекти, бизнесмени. Срещите са добре организирани, с впечатляваща сценография, тайни ритуали и силно изразена йерархия. Зад фасадата на духовно братство обаче постепенно се изгражда строга система на контрол и изолация.

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

1994 г.: Първата вълна на ужаса

През октомври 1994 г. светът научава за първия масов инцидент. В Швейцария и Канада са открити телата на 53 души. Част от сградите са подпалени умишлено. Жертвите са облечени в ритуални наметала, подредени в кръг или в символични пози.

Разследванията показват, че не всички смъртни случаи са доброволни. Някои от членовете са били простреляни или упоени, преди телата да бъдат подпалени. Сред загиналите има и деца.

Люк Журе и Жозеф Ди Мамбро също са сред мъртвите.

1995–1997 г.: Трагедията продължава

Въпреки шока от първите разкрития, трагедиите не спират.

  • През декември 1995 г. във френските Алпи, в района на Веркор, са открити телата на още 16 души, отново при сходни обстоятелства.
  • През март 1997 г. в Канада умират още 5 последователи, включително деца.

Общият брой на жертвите достига около 74 души.

Случаят предизвиква международен дебат – къде свършва религиозната свобода и къде започва опасната манипулация? И как интелигентни, финансово стабилни хора могат да бъдат убедени, че смъртта е „космически преход“?

Манипулация, страх и апокалипсис

Според експерти по нови религиозни движения, Орденът на Слънчевия храм използва класически механизми на психологическо влияние – създаване на чувство за избраност, изолация от външния свят, внушаване на страх от глобална катастрофа и обещание за „висше спасение“.

Допълнително напрежение се появява, когато част от членовете започват да поставят под съмнение финансовите операции и пророчествата на лидерите. Някои изследователи смятат, че част от убийствата са били извършени именно за да се предотврати разпад на организацията.

Наследството на един култ

Днес Орденът на Слънчевия храм остава пример за това колко опасна може да бъде комбинацията от харизматично лидерство, мистицизъм и апокалиптична идеология. Случаят често се споменава редом с други трагични култови движения от XX век.

Историята продължава да бъде обект на документални филми, книги и журналистически разследвания, защото зад нея стои въпрос, който остава болезнено актуален.

Орденът на Слънчевия храм религиозен култ масови убийства езотерична организация апокалиптични пророчества ритуална смърт психологическа манипулация Люк Журе Жозеф Ди Мамбро
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Глухи ли са белите котки със сини очи?

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 3 минути

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 29 минути

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 38 минути

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

,

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 43 минути

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 49 минути

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 49 минути

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 1 час

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

България Преди 1 час

<p>Dronamics пуска отбранителна платформа Black Swan</p>

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Технологии Преди 1 час

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

България Преди 1 час

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

България Преди 2 часа

Не "за кого", а "защо" - новото ръководство ще цели да обърне фокуса, заяви той

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

По информация на полицията микробус е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб

,

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

България Преди 2 часа

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Свят Преди 2 часа

Избухналите пожари в резултат на нападението са били своевременно потушени от спасителите

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Хейли Бийбър надскочи „naked“ тренда с най-смелата си визия досега

Edna.bg

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Gong.bg

Обявиха кога ще е жребият за Sesame Купа на България

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Nova.bg