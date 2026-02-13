Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди. Разследването води до едно име – Орденът на Слънчевия храм (Order of the Solar Temple), езотерична организация, чиито вярвания прерастват в една от най-зловещите трагедии, свързани с религиозни движения в края на XX век.

Началото: Мистицизъм, тамплиери и „висше измерение“

Орденът е основан през 1984 г. в Женева от белгийския лекар и хомеопат Люк Журе и френския бижутер Жозеф Ди Мамбро. Двамата изграждат учение, което смесва християнска символика, легенди за рицарите тамплиери, астрология, идеи за прераждане и апокалиптични пророчества.

Лидерите убеждават последователите си, че човечеството е в упадък и че предстои катастрофален край на света. Спасението, според тях, е „транзит“ към по-висше ниво на съществуване – духовно пътуване към звездата Сириус, което може да бъде осъществено чрез ритуална смърт.

Организацията привлича предимно заможни и образовани хора – лекари, архитекти, бизнесмени. Срещите са добре организирани, с впечатляваща сценография, тайни ритуали и силно изразена йерархия. Зад фасадата на духовно братство обаче постепенно се изгражда строга система на контрол и изолация.

1994 г.: Първата вълна на ужаса

През октомври 1994 г. светът научава за първия масов инцидент. В Швейцария и Канада са открити телата на 53 души. Част от сградите са подпалени умишлено. Жертвите са облечени в ритуални наметала, подредени в кръг или в символични пози.

Разследванията показват, че не всички смъртни случаи са доброволни. Някои от членовете са били простреляни или упоени, преди телата да бъдат подпалени. Сред загиналите има и деца.

Люк Журе и Жозеф Ди Мамбро също са сред мъртвите.

1995–1997 г.: Трагедията продължава

Въпреки шока от първите разкрития, трагедиите не спират.

През декември 1995 г. във френските Алпи, в района на Веркор, са открити телата на още 16 души, отново при сходни обстоятелства.

През март 1997 г. в Канада умират още 5 последователи, включително деца.

Общият брой на жертвите достига около 74 души.

Случаят предизвиква международен дебат – къде свършва религиозната свобода и къде започва опасната манипулация? И как интелигентни, финансово стабилни хора могат да бъдат убедени, че смъртта е „космически преход“?

Манипулация, страх и апокалипсис

Според експерти по нови религиозни движения, Орденът на Слънчевия храм използва класически механизми на психологическо влияние – създаване на чувство за избраност, изолация от външния свят, внушаване на страх от глобална катастрофа и обещание за „висше спасение“.

Допълнително напрежение се появява, когато част от членовете започват да поставят под съмнение финансовите операции и пророчествата на лидерите. Някои изследователи смятат, че част от убийствата са били извършени именно за да се предотврати разпад на организацията.

Наследството на един култ

Днес Орденът на Слънчевия храм остава пример за това колко опасна може да бъде комбинацията от харизматично лидерство, мистицизъм и апокалиптична идеология. Случаят често се споменава редом с други трагични култови движения от XX век.

Историята продължава да бъде обект на документални филми, книги и журналистически разследвания, защото зад нея стои въпрос, който остава болезнено актуален.