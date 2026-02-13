Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

О коло 450 000 домакинства в южната част на Франция са останали без електрозахранване, съобщи операторът Енедис, ден след като мощна буря премина през региона, изкорени дървета и наводни пътища.

Силните ветрове и проливните дъждове внесоха хаос в южна Франция, северна Испания и части от Португалия, което доведе до отмяна на полети, влакове и фериботи, както и до сериозни затруднения по пътната мрежа.

Френските власти съобщиха за загинал шофьор на камион, след като дърво е пробило предното стъкло на превозното средство. В Испания десетки хора са пострадали при инциденти, свързани с лошото време, а в Португалия виадукт е частично рухнал заради наводнения.

Метеоролозите определиха бурята, наречена Нилс, като „необичайно силна“, а френският електроразпределител обяви, че е мобилизирал около 3000 служители в опит да възстанови електрозахранването.

„Енедис възстанови услугата за 50 процента от 900 000 клиенти, останали без ток“, се посочва в съобщение на компанията около 6:00 ч. местно време, цитирано от АФП.

„Наводненията усложняват ремонтите, защото нивите са подгизнали, а някои пътища са блокирани“, заяви кризисният директор на Енедис Ерве Шампеноа по време на брифинг.

Жителите на южна Франция разказват за шока от силата на стихията.

„Никога не съм виждала нещо подобно. Едно дърво едва не падна върху колата ми - още две секунди и щеше да се случи“, каза Ингрид, цветарка от Перпинян, пред АФП.

„През нощта се чуваше как керемиди се вдигат, а кофи за боклук се търкалят по улицата - беше лудост“, допълни 32-годишната Южени Ферие от село Роаяан край Бордо в югозападната част на страната.

Синоптиците уточниха, че бурята се е изместила на изток и е напуснала френската територия още на 12 февруари, макар че в някои райони предупрежденията за наводнения остават в сила.