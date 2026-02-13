Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

В ъпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси – защо съществува БСП, както и по важните за страната политики. Затова една от целите на новото ръководство ще бъде да обърне фокуса - не „за кого“, а „защо“. Това каза пред симпатизанти на партията в Пазарджик председателят Крум Зарков, цитиран от пресцентъра на формацията.

Зарков обясни, че на Конгреса на БСП се е случило нещо ново – постигнато е нещо, което е накарало много партии да се вгледат в БСП, не защото е избран един или друг, а защо лявото изобщо може да избира по този начин.

Миналата седмица на 51-вия Конгрес на партията Крум Зарков беше избран за председател.

Делегатите гласуваха и Крум Зарков да стане част от Националния съвет на БСП.

Посоката на БСП ще бъде в борба срещу завладяваната държава, в създаване на правен ред и в осигуряване на качествен живот, заяви Зарков ден след избирането му.