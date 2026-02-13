България

Почина Никол Караджова

Тъжната новина разтърси местната общност, която до последно се надяваше младата жена да се възстанови след изключително сложната интервенция

13 февруари 2026, 11:29
Почина Никол Караджова
Източник: Istock

28-годишната Никол Караджова, българка, живееща в италианския град Нарни Скало, почина след втора трансплантация на черен дроб, извършена в болница в Падуа.

Тъжната новина разтърси местната общност, която до последно се надяваше младата жена да се възстанови след изключително сложната интервенция.

Операцията е продължила повече от 12 часа и е извършена в клиника, ръководена от проф. Умберто Чило - директор на звеното по хепатобилиарна хирургия и на Центъра за чернодробни трансплантации към Университета в Падуа. Въпреки усилията на медицинския екип и проявената от пациентката изключителна воля за живот, състоянието ѝ остава критично и тя не успява да се пребори.

Здравословните проблеми на Никол започват още през 2021 г., когато в Анкона ѝ е извършена ортотопична трансплантация на черен дроб заради фулминантна чернодробна некроза. Впоследствие настъпват остри реакции на отхвърляне на органа, което налага необходимостта от втори трансплант.

Лекарите в Анкона отказват да извършат повторната операция. Подкрепяна от своите адвокати Матео Тофанели и Андреа Шиарета, младата жена предприема продължителна и трудна процедура в търсене на шанс за нова трансплантация, включително обръщение към президента на републиката.

След одобрение от Етичния комитет, в Падуа е дадена зелена светлина за извършване на втория трансплант. Никол до последно запазва надежда и се бори за живота си, въпреки сериозния риск и усложнената медицинска картина.

Никол Караджова Трансплантация на черен дроб Падуа Българка Борба за живот Втора трансплантация Чернодробна некроза Отхвърляне на орган Проф. Умберто Чило Анкона
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

България Преди 28 минути

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 30 минути

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

,

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 1 час

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

България Преди 1 час

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Свят Преди 1 час

Избухналите пожари в резултат на нападението са били своевременно потушени от спасителите

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

България Преди 1 час

От "Има такъв народ" събощиха, че сдружението не е подавало отчети от 2022 година

,

Френски следователи разкриха измама за над 10 млн. евро в ущърб на Лувъра

Свят Преди 1 час

Сред заподозрените има двама служители на Лувъра, двама екскурзоводи и един човек, за когото се предполага, че е организирал цялата измамна мрежа

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

България Преди 1 час

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

България Преди 1 час

От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов за случая "Петрохан"

Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Любопитно Преди 1 час

В навечерието на Свети Валентин приложенията за запознанства стават по-натоварени

,

Американски съдия разпореди връщането на депортирани венецуелци в САЩ

Свят Преди 1 час

Това е поредно съдебно поражение за Тръмп по миграционния въпрос, след като той превърна борбата с незаконната миграция в абсолютен приоритет

<p>Експерт: Няма да има AI апокалипсис за бизнеса</p>

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

Технологии Преди 1 час

Има много притеснения сред компаниите, особено в ИТ индустрията, че навлизането на изкуствения интелект ще доведе до изчезване на много професии, включително програмисти. Мат Гарман обаче смята, че опасенията не са основателни и всичко ще е наред

Украински дронове удариха Волгоградска област, има ранени и щети

Украински дронове удариха Волгоградска област, има ранени и щети

Свят Преди 1 час

Украйна и Русия засилиха ударите с дронове и ракети на фона на това, че мирните преговори, в които САЩ са посредник, не дадоха осезаеми резултати

<p>Швейцария пред историческо решение: Референдум за &bdquo;таван&ldquo; от 10 милиона души</p>

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Свят Преди 2 часа

Референдумът ще бъде на 10 юни

Двама загинали и един ранен след стрелба в общежитие на университет в Южна Каролина

Двама загинали и един ранен след стрелба в общежитие на университет в Южна Каролина

Свят Преди 2 часа

Университетските власти не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения

.

Най-бедните германски градове - магнит за българи и румънци

Свят Преди 2 часа

Гелзенкирхен, Дуисбург, Дортмунд и Есен са сред градовете с най-голям процент на бедност в Германия

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Хейли Бийбър надскочи „naked“ тренда с най-смелата си визия досега

Edna.bg

Рачков в неестествена за него среда: на маникюр при годеницата му

Edna.bg

Героят Божидар Саръбоюков: Малки цели нямам, гоня единствено първото място

Gong.bg

78-годишен, легенда и треньор, който трябва да дойде в България, са варианти за Тотнъм

Gong.bg

Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Nova.bg

Случаят „Петрохан“: Има ли прикрити данни и защо не са предприети действия при подадени сигнали

Nova.bg