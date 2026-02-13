България

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан" колкото е нужно, за да защитим децата си

От "Има такъв народ" събощиха, че сдружението не е подавало отчети от 2022 година

13 февруари 2026, 10:14
"Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си". Това заяви депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

От "Има такъв народ" събощиха, че сдружението не е подавало отчети от 2022 година.

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

"Агенция по вписванията има задължение да проверява кои НПО не са подавали годишни финансови отчети. Опериралото в Петрохан сдружение не е подавало такива отчети за 2023 и 2024 година", подчертаха от партията. 

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

От ПГ обърнаха внимание, че дарението на кмета на София Васил Терзиев от 70-80 хил. евро, за което той публично обяви, че е направил, не е декларирано от сдружението в Петрохан.

"Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани", заяви Балабанов, цитиран от NOVA и продължи: "За ИТН на първо място са децата, затова ИТН ще политизира въпроса".

Източник: NOVA    
ИТН Петрохан
