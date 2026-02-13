Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

В света на съвременната телевизия, където истинските престъпления се преплитат с психологическите драми, HBO сериалът „The Vow“ („Обетът“ ) се откроява като шокиращо свидетелство за манипулацията и злоупотребата в рамките на самопровъзгласени организации за самоусъвършенстване.

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Режисиран от Джихан Нуджайм и Карим Амер, сериалът, който стартира през 2020 г., проследява историята на NXIVM – група, основана от Кийт Раниери, която от външен вид изглежда като семинари за личностно развитие, но се оказва култ с дълбоки корени в сексуална експлоатация, изнудване и психологическо насилие.

Keith Raniere, the founder of the cult-like group NXIVM, where women were kept on starvation diets, branded with his initials and ordered to have sex with him, was sentenced to 120 years in prison https://t.co/rwV9IOzRKA pic.twitter.com/BtUEA6UB4J — Reuters (@Reuters) October 28, 2020

NXIVM, създадена през 1998 г. в Албани, Ню Йорк, привличаше членове с обещания за преодоляване на страхове, негативни емоции и самоограничения чрез „данни и факти“. Раниери, който настояваше да го наричат „Вангард“, манипулираше участниците, използвайки техните тайни и уязвимости за емоционална и финансова експлоатация.

Сериалът разкрива как NXIVM е имала тайна подгрупа, наречена DOS (Dominus Obsequious Sororium, или „Господар над послушни жени“), където жени са били вербувани като „робини“, принуждавани да предоставят „колатерал“ – компрометиращи материали – и дори да бъдат брандирани с инициалите на Раниери. Актрисата Алисън Мак, известна от сериала „Smallville“, играеше ключова роля във вербуването на нови членове, което добавя холивудски оттенък към скандала.

През 2019 г. Раниери бе осъден на 120 години затвор за престъпления като секс трафик, изнудване, принудителен труд и притежание на детска порнография. Сериалът, който има два сезона, фокусира първия върху вътрешния свят на NXIVM чрез интервюта с бивши членове като Сара Едмъндсън и Марк Висенте, а втория – върху съдебния процес и поддръжниците на Раниери, включително съоснователката Нанси Салзман.

The leader of the cult Nxivm is scheduled to be sentenced on Tuesday for federal crimes including racketeering and sex trafficking. Prosecutors said women were branded with his initials and forced to have sex with him.



Here is a timeline of the case.https://t.co/6Xv5VbacTR — The New York Times (@nytimes) October 27, 2020

Но историята на NXIVM не е изолирана. През последните десетилетия светът е свидетел на множество култови организации, чиито лидери са довели до масови трагедии. Един от най-шокиращите случаи е Peoples Temple, ръководен от Джим Джоунс. Основан през 1950-те в Индиана, култът привличаше маргинализирани хора с послания за равенство и социална справедливост. През 1978 г., в селището Джонстаун в Гаяна, Джоунс нареди масово самоубийство, при което 909 души, включително стотици деца, изпиха отрова с вкус на плодов сок. Това остава една от най-големите масови смъртни случаи в американската история.

Друг известен култ е Manson Family, воден от Чарлз Мансън. През 1960-те в Калифорния, Мансън, бивш затворник и музикант, събра група последователи, предимно млади жени, които вярваха в предстояща расова война, наречена „Helter Skelter“. През 1969 г. те извършиха поредица брутални убийства, включително това на актрисата Шарън Тейт, за да предизвикат хаос. Мансън бе осъден на доживотен затвор и почина през 2017 г., но влиянието му върху поп културата продължава.

In 1986, the Dalai Lama issued a certificate to Aum Shinrikyo leader Shoko Asahara, recognizing him as a “qualified practitioner.” This boosted the cult’s credibility and helped it attract more followers. pic.twitter.com/3EJNk9IpHa — K.L (@kinglinzhuhui) February 1, 2026

В Япония, Aum Shinrikyo, основана от Шоко Асахара през 1980-те, комбинираше будизъм, йога и апокалиптични пророчества. През 1995 г. членове на култа пуснаха газ в метрото в Токио, убивайки 13 души и ранявайки хиляди. Асахара вярваше, че това ще ускори края на света. Той бе екзекутиран през 2018 г.

Не можем да пропуснем Branch Davidians, ръководени от Дейвид Кореш в Уако, Тексас. През 1993 г., след обсада от ФБР, комплексът им изгоря, убивайки 76 души, включително деца. Кореш се обявяваше за месия и практикуваше полигамия с непълнолетни.

Тези истории подчертават общите черти на култовете: харизматични лидери, изолация от обществото, манипулация чрез страх и обещания за спасение.