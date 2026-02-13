Свят

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Историята е пълна истории на култови организации, които започват с обещания за рай, а свършват с трагедии

13 февруари 2026, 11:50
Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM
Източник: iStock/Getty Images

В света на съвременната телевизия, където истинските престъпления се преплитат с психологическите драми, HBO сериалът „The Vow“ („Обетът“ ) се откроява като шокиращо свидетелство за манипулацията и злоупотребата в рамките на самопровъзгласени организации за самоусъвършенстване.

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Режисиран от Джихан Нуджайм и Карим Амер, сериалът, който стартира през 2020 г., проследява историята на NXIVM – група, основана от Кийт Раниери, която от външен вид изглежда като семинари за личностно развитие, но се оказва култ с дълбоки корени в сексуална експлоатация, изнудване и психологическо насилие.

NXIVM, създадена през 1998 г. в Албани, Ню Йорк, привличаше членове с обещания за преодоляване на страхове, негативни емоции и самоограничения чрез „данни и факти“. Раниери, който настояваше да го наричат „Вангард“, манипулираше участниците, използвайки техните тайни и уязвимости за емоционална и финансова експлоатация.

Сериалът разкрива как NXIVM е имала тайна подгрупа, наречена DOS (Dominus Obsequious Sororium, или „Господар над послушни жени“), където жени са били вербувани като „робини“, принуждавани да предоставят „колатерал“ – компрометиращи материали – и дори да бъдат брандирани с инициалите на Раниери. Актрисата Алисън Мак, известна от сериала „Smallville“, играеше ключова роля във вербуването на нови членове, което добавя холивудски оттенък към скандала.

Embed from Getty Images

През 2019 г. Раниери бе осъден на 120 години затвор за престъпления като секс трафик, изнудване, принудителен труд и притежание на детска порнография. Сериалът, който има два сезона, фокусира първия върху вътрешния свят на NXIVM чрез интервюта с бивши членове като Сара Едмъндсън и Марк Висенте, а втория – върху съдебния процес и поддръжниците на Раниери, включително съоснователката Нанси Салзман. 

Но историята на NXIVM не е изолирана. През последните десетилетия светът е свидетел на множество култови организации, чиито лидери са довели до масови трагедии. Един от най-шокиращите случаи е Peoples Temple, ръководен от Джим Джоунс. Основан през 1950-те в Индиана, култът привличаше маргинализирани хора с послания за равенство и социална справедливост. През 1978 г., в селището Джонстаун в Гаяна, Джоунс нареди масово самоубийство, при което 909 души, включително стотици деца, изпиха отрова с вкус на плодов сок. Това остава една от най-големите масови смъртни случаи в американската история.

Друг известен култ е Manson Family, воден от Чарлз Мансън. През 1960-те в Калифорния, Мансън, бивш затворник и музикант, събра група последователи, предимно млади жени, които вярваха в предстояща расова война, наречена „Helter Skelter“. През 1969 г. те извършиха поредица брутални убийства, включително това на актрисата Шарън Тейт, за да предизвикат хаос. Мансън бе осъден на доживотен затвор и почина през 2017 г., но влиянието му върху поп културата продължава.

В Япония, Aum Shinrikyo, основана от Шоко Асахара през 1980-те, комбинираше будизъм, йога и апокалиптични пророчества. През 1995 г. членове на култа пуснаха газ в метрото в Токио, убивайки 13 души и ранявайки хиляди. Асахара вярваше, че това ще ускори края на света. Той бе екзекутиран през 2018 г.

Не можем да пропуснем Branch Davidians, ръководени от Дейвид Кореш в Уако, Тексас. През 1993 г., след обсада от ФБР, комплексът им изгоря, убивайки 76 души, включително деца. Кореш се обявяваше за месия и практикуваше полигамия с непълнолетни.

Тези истории подчертават общите черти на култовете: харизматични лидери, изолация от обществото, манипулация чрез страх и обещания за спасение.

Източник: www.nytimes.com    
Обетът NXIVM Култове Кийт Раниери Манипулация Психологическо насилие Сексуална експлоатация Истински престъпления Документален сериал Лидери на култове
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов

Съдът отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов

България Преди 12 минути

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 28 минути

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 34 минути

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 38 минути

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

,

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 43 минути

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 49 минути

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 49 минути

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 1 час

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 1 час

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

България Преди 1 час

<p>Dronamics пуска отбранителна платформа Black Swan</p>

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Технологии Преди 1 час

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

България Преди 1 час

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

България Преди 2 часа

Не "за кого", а "защо" - новото ръководство ще цели да обърне фокуса, заяви той

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

По информация на полицията микробус е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб

,

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Хейли Бийбър надскочи „naked“ тренда с най-смелата си визия досега

Edna.bg

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Gong.bg

Обявиха кога ще е жребият за Sesame Купа на България

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Nova.bg