България

Съдът отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

13 февруари 2026, 12:53
Съдът отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов
Източник: БТА

С офийският градски съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Причината е неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на защитника на подсъдимата Соня Клисурска. 

Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов

Делото бе отложено и насрочено за 25 март.

Бившият заместник-кмет на Столична община Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

В момента съдебният състав разглежда искане за изменение на мярката за неотклонение на Никола Барбутов от домашен арест в по-лека.

Източник: Константин Костов, БТА    
Никола Барбутов дело съд заседание
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 40 минути

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 41 минути

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 50 минути

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

,

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 55 минути

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 1 час

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 1 час

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 1 час

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

България Преди 1 час

<p>Dronamics пуска отбранителна платформа Black Swan</p>

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Технологии Преди 1 час

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

България Преди 2 часа

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

България Преди 2 часа

Не "за кого", а "защо" - новото ръководство ще цели да обърне фокуса, заяви той

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

По информация на полицията микробус е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб

,

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

България Преди 2 часа

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Свят Преди 3 часа

Избухналите пожари в резултат на нападението са били своевременно потушени от спасителите

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Хейли Бийбър надскочи „naked“ тренда с най-смелата си визия досега

Edna.bg

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Gong.bg

Созопол посреща лятна академия по художествена гимнастика

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg