Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Е дин човек е загинал и шестима души са ранени в резултат на нощната дронова атака в Одеска област, като състоянието на трима от пострадалите е тежко, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Целта на руснаците са атакуваните пристанищни, жилищни, промишлени и енергийни инфраструктурни обекти в Одеска област. В пристанището в региона са повредени складове за торове. В резултат на избухналите пожари 4 автомобила и товарни вагони са се запалили", се казва в съобщението на Олег Кипер.

🚨Russians killed three brothers in Ukraine last night — an eight-year-old boy and two 19-year-old young men



Their mother and grandmother were wounded. In the photo — what remains of the family’s home in Kramatorsk.



In the Odesa region, one person was killed as a result of the… pic.twitter.com/lAnwapT2sy — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

Той информира, че в Одеса са регистрирани паднали отломки на поразени дронове на територията на автокъща и санаториум, както и това, че два дрона са ударили апартаменти в две жилищни сгради.

Избухналите пожари в резултат на нападението са били своевременно потушени от спасителите.

Аварийните и общински служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.